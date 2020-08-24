台中市教育局為加速學校裝設冷氣及電力改善，在議會臨時會提列3040萬元電力改善經費。（盧金足攝）

台中市教育局為提升與改善學習環境，改善教室悶熱問題，加速裝設冷氣及電力改善，在本次會期臨時會提列3040萬元電力改善經費，協助校舍老舊學校進行電力改善，但議員憂心僧多粥少，難以完成行政院長蘇貞昌兩年內完成教室裝冷氣目標。

教育局提列3040萬元電力改善經費足夠嗎？市議員李中表示，台中市共400餘所學校，追加預算教育部只補助學校電力系統改善3000萬元，以一個學校改善至少需要300萬元來計算，僅能改善10所學校，根本杯水車薪，依此速度，無法完成蘇揆的教室裝冷氣計畫。

李中呼籲教育部，盡速核撥足額的電力改善預算給台中市，不然說要請客的是中央，付錢的卻是地方，地方財政負擔不起龐大電力改善費用，屆時難以達成蘇揆目標，責任算誰的？

教育局長楊振昇說，自2018年至2020年籌措經費約2億元，依學校教室及校舍狀況，各校裝設冷氣及電力改善，2021年預計編列1億元協助學校持續進行，改善學生學習環境。

很多企業與宮廟響應清涼安心學習計畫，捐贈各國中、國小冷氣裝設經費，中央也宣布將全面裝設冷氣納入前瞻計畫補助項目，2021及2022年以前瞻基礎建設第二階段計畫經費，辦理其餘學校電力改善及冷氣，教育局表示，會持續編列配合款爭取經費，協助學校完成電力改善及冷氣裝設。

(中時 )