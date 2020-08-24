2020新北市河海音樂季下月開跑，10月4日在新北大都會公園規畫「來新北音樂盒野餐」活動，打造巨型藝術天幕，透過光影投射在草坪上設計交錯點綴；圖為模擬圖。

歡迎民眾提早來草地卡位，在徐徐微風下來場浪漫的戶外野餐音樂會。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

公園草坪上打造巨型光影舞台、藝術天幕，阻絕日光穿透的同時，也在草地上投射出光影堆疊的交錯點綴。

新北市觀光局今舉辦發布記者會，吳明機、新北市觀光局長張其強共同揭牌，金曲獎入圍樂團「海豚刑警」、曾入圍海祭10強的「I Mean Us」現場帶來表演。

2020新北市河海音樂季下月開跑，規畫2大戶外音樂會，首波選在9月12至27日一連3個周末，於淡水漁人碼頭熱鬧開唱，第2波「來新北音樂盒‧野餐」則在10月於新北大都會公園登場，力邀旺福樂團、蘇慧倫、舒米恩等43組音樂人輪番演出；新北市副市長吳明機昨出席記者會表示，音樂會從白天嗨到夜晚，精彩陣容不容錯過。

新北市觀光局今舉辦發布記者會，吳明機、新北市觀光局長張其強共同揭牌，金曲獎入圍樂團「海豚刑警」、曾入圍海祭10強的「I Mean Us」現場帶來表演；每年最受矚目的貢寮海祭，今年雖因疫情停辦，觀光局仍規畫2大戶外音樂會，分別在淡水漁人碼頭、新北大都會公園登場。

觀光局介紹，「淡水漁人舞台」今年邁入第5年，將在9月12日起一連3個周末，每晚6組獨立樂團輪番演出，包括多次獲金曲獎肯定的「女孩與機器人」、入圍多次金曲最佳樂團獎的「拾參」，還有今年同時入圍金曲最佳樂團的「海豚刑警」、海祭先驅「神棍樂團」等，歡迎民眾在淡水河畔享受金色夕陽，聆聽音樂度過周末。

此外，10月4日則在新北大都會公園舉辦「來新北音樂和野餐」活動，由新生代R＆B歌手「吳獻OSEAN」開場，再由5度入圍金曲獎最佳樂團獎的「旺福樂團」、2018新北市貢寮國際海洋音樂祭海洋大賞的「MAFANA」樂團、入圍金曲獎最佳演唱組合獎主唱「小球」、「鐵肺公主」戴愛玲、歌手舒米恩等人接力開唱，最後由蘇慧倫壓軸。

觀光局表示，活動融合四季、日月概念，在公園草坪上打造巨型光影舞台、藝術天幕，阻絕日光穿透的同時，也在草地上投射出光影堆疊的交錯點綴，歡迎民眾提早來草地卡位，在徐徐微風下來場浪漫的戶外野餐音樂會，從白天一路免費暢玩到夜晚。

(中時 )