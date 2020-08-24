魏奇奇外型甜美。（北京萌樣影視提供)

張宋是魏奇奇的學弟。（爆爆音樂提供)

魏奇奇是偶像劇之母柴智屏力推的新人，兩年前推出單曲〈愛,存在〉，搭上2018年版《流星花園》片尾曲出道，她近期參加《青春有你2》選秀，知名度扶搖直上，不僅讓〈愛,存在〉大紅，抖音和微博上有數百個翻唱版本，更讓《愛,存在》MV在YouTube一舉勇破1000萬點閱大關，唱片公司特別搶搭七夕熱潮，找來張宋與她對唱，於今（24日）上線抒情搖滾版。不過魏奇奇因為疫情關係，已在北京待了1年，這次配唱採北京、台北兩地錄音，讓魏奇奇和張宋真的就像牛郎織女一樣，不得相見。

魏奇奇是台北城市科技大學四年級在學生，被該校流行音樂系系主任薛忠銘讚美有「絕對音準」，曾被關在錄音室10小時渾然不覺，更不叫苦，反而越磨越亮，從中午一點開始錄，越到下午越完美，可以一路唱到晚上十點，聲音大開，都不顯累，被讚是「金頂電池」！張宋是小她一屆的學弟兼同門師弟，他也曾征戰《青春最強音》選秀，並在2018年原版的〈愛,存在〉和聲出現。

關於七夕被「湊對」成銀幕情侶對唱，魏奇奇說還無緣過七夕，但每次看到社群網站有很多故事的分享，「隔著電腦螢幕，都覺得充滿幸福感！」張宋則說，「我沒什麼在過節的，但很注意每個節日，購物網站的慶祝活動，因為有很多打折，這對學生來說更實際！」而自從參加《青春有你2》後，魏奇奇邀約不斷，也專注在自媒體的發展，魏奇奇之前住在台北，有工作才飛北京兩三天就回返，但因為選秀期間遇到疫情，所以有近一年沒有返家；在台灣的張宋則是「報復性觀賞」，觀摩了很多喜愛的歌手演出，8／8還特別下鹿港去觀賞羅大佑老師的城鄉巡迴《宜花東鹿》，「前幾個星期看到他要回鹿港小鎮開唱，覺得超酷好有意義，以為他是回到家鄉演唱，我就跑去了，結果他說誤會大了，他不是鹿港人…」

(中時 )