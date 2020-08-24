歡迎民眾展現一場視覺及味覺兼具的美食饗宴。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

誰說只有眷村媽媽下得了廚房？在料理的世界裡，許多爸爸手藝也不遑多讓！新北市文化局在空軍三重一村規畫「眷味廚房系列活動」，今年以「眷味好食」為主題，料理坊開課傳授「垂涎欲滴紅燒肉」、「眷味經典老燒蛋」、「獨門秘傳烏賊燒肉」等美味料理，除了安排精彩的教學課程及主題講座外，本次更特別邀請眷村爸爸們帶來獨門料理絕活，展現一場視覺及味覺兼具的美食饗宴。即日起開放報名，詳情可見空軍三重一村官網(www.culture.ntpc.gov.tw/military_village)或臉書粉絲團(https://www.facebook.com/militaryavillage/)。

新北市文化局指出，空軍三重一村「眷味好食」主題系列活動，規劃4大主題「眷味好食料理坊」、「眷味講作坊」、「眷味好食趣味競賽」及「眷味飄香主題特展」，共近20檔活動。「眷味好食料理坊」及「眷味講作坊」豐富堅強的師資陣容由7位烹飪大師及6位美食講師共同組成，邀請梁幼祥、李璐等知名眷村菜老師傳授一道道的懷念好滋味，而碧華布街的王貞文老師，則是以蝶谷巴特作為特色便當布包授課。系列活動還邀請了空軍三重一村原眷戶，一同回家分享拿手料理和美味故事。

此外，系列活動還有趣味競賽及主題特展，「眷味好食趣味競賽」針對喜愛料理的男性及新住民朋友們，從課程及遊戲中認識眷村文化及美味料理。「眷味飄香主題特展」則以秀英花為主題，將香氣帶入展區，帶領大家回味三重的歷史記憶。

新北市文化局表示，空軍三重一村致力於推動眷村文化保存及活化，自107年度開啟「空軍三重一村眷味廚房計畫」，期待以「料理」作為媒介拉近人與人的距離，讓眷村文化不再是過去歷史回憶，而是將其轉變為文化特色與生活風格，不分性別、年齡及文化族群傳承下去。「眷味好食」系列部份活動即日起開放報名，更多訊息詳見空軍三重一村官網(www.culture.ntpc.gov.tw/military_village)或臉書粉絲團(https://www.facebook.com/militaryavillage/)。

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