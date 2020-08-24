農曆七月七日俗稱七夕，傳說牛郎織女一年一度相會，是專屬戀人的節日，值此充滿戀愛能量的時期，未能出雙入對的未婚男女，不妨替自己招桃花，也能讓人際關係更好。

今年七夕沒脫單，不用太難過，趁當天求姻緣旺桃花，未來有的是機會。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供幾招，讓天下有情人終成眷屬。

一、桃花星放花：

明天8月25日就是七夕情人節，當天「喜星」、「桃花星」位在房子九宮格正東方，主宰人際關係、異性緣、事業，可在此方位擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球，以增加異性緣及人際關係，也可提升事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子（空心）或大空花瓶，虛情假意，以免造成爛桃花。

二、喝天孫水旺桃花、開智慧、治病

建議在七夕當天一定要洗頭，將煩惱污穢洗掉，如家中有精神病或中邪、中魔之人，則可用七夕水洗頭及全身，精神恢復。

三、染指甲

七夕日也稱紅鸞日，女孩子們可在七夕日善用染指甲來增加對異性的吸引力，姑娘們可增加紅鸞星動，上了年紀之女性，則有延壽之意，這天染指甲顏色切忌用白色及黑色，顏色應以硃砂紅或丹紅為主。

四、拜月老

到月老廟求月下老人賜姻緣，祭拜供品須準備糖果、鮮花、五色水果、紅棗、桂圓。糖果是為甜甜月老的嘴；鮮花，可與對象盡快開花結果；五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利；紅棗，祈求姻緣早點完成；桂圓，圓滿順利。

楊登嵙提醒，祈求內容要記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。但切記要說到做到！

(中時新聞網)