氣象局預報顯示，明(25)日受西南風影響，中南部地區整天不定時將有局部短暫陣雨或雷雨出現，也有局部大雨機率，午後北部、東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨，未來幾天西南風還會再增強，預計到周五(28)下半天將逐漸減弱。

氣象局預報員張承傳表示，明天天氣和今天類似，受西南風水氣持續影響，中南部有整天性降雨，其中南部降雨區域較為廣泛，民眾要留意局部性大雨，而北部、東部山區有午後雷陣雨機率，東北部宜蘭有平地降雨機率。

張承傳指出，周三(26)至周五西南風還會持續增強，中南部會有大雨甚至是豪雨出現，北部東北部有整天性降雨，午後有局部大雨機率，預計周五下半天西南風才會逐漸減弱，降雨也才會稍微趨緩。

氣溫方面，中南部由於持續降雨關係，白天高溫約32-33度，其他地區約33至35度，桃園以北及東半部局部區域有36度以上高溫機率，沒下雨時感覺仍較為悶熱。

氣象局也已針對明天白天台北市亮起橙色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、基隆市、台中市、台東縣、金門縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色高溫燈號，請民眾留意熱傷害及補充水分。

輕度颱風巴威下午14時位於台北東北東方340公里之海面上，向北移動並緩慢增強，對台灣無影響。

(中時 )