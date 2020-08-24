蕭亞軒（Elva）因病休養兩年多後，原定在今年中推出新專輯和開演唱會，未料受到新冠肺炎疫情影響不得不延遲，而她日前突在粉絲群組留言「我有點放棄了」，接著又立刻PO出和男友黃皓放閃的影片，卻遭部份粉絲不滿批「一天到晚瘋瘋癫癫胡言亂語」，事隔16天，蕭亞軒今（24日）終於現身。

蕭亞軒24日迎來41歲生日，她在IG曬出男友送的浪漫禮物並Tag對方，原來是兩人交往1047天，黃皓就送了1047朵玫瑰，讓蕭亞軒驚喜直呼「謝謝我的愛，謝謝你一直陪我同甘共苦。」

蕭亞軒過41歲生日，男友送她1047朵玫瑰。（圖／翻攝自微博）

另外，蕭亞軒也在微博PO出近照，只見她隨意紮起頭髮，穿著T恤、短褲，打扮相當居家，用雙手比心和玫瑰花合照時，還搭配嘟嘴表情，相當俏皮。而除了告白男友「感激你的愛與存在」 之外，也謝謝所有陪在她身邊的朋友和粉絲，「又過了一年只會更好 勇敢地抓住幸福 我也把你們送我的祝福也送給你們 我們都要好好的 一起 信念 勇氣」，最後也不忘感謝生下她的媽媽，「謝謝她一輩子的辛苦成就了我。」

(中時新聞網)