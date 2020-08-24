創世基金會訂於9月5日在雲林縣斗六市斗六國中舉辦「波力撐舟神救援－公益童樂會」，24日舉辨記者會為活動暖身，邀請陀螺達人彭順旺表演陀螺特技，主辦單位旭邦集團總裁莊志偉與莊氏宗親會理事長莊美玲，於現場捐出10萬元拋磚引玉，希望號召更多社會愛心，一起支持弱勢植物人家庭。

創世基金會24日於斗六市正心幼兒園舉辦記者會，以知名卡通人物「救援小英雄波力」擔任勇士角色，波力是救援小隊裡的藍色警車，個性勇敢又具正義感，希望藉由卡通裡的正義善良精神，鼓勵孩子在真實世界中也能關懷社會弱勢。

創世基金會斗六院院長張曉蓉表示，今年受疫情影響，各行各業都不好過，原先上半年預定舉行的愛心公益活動，多因疫情無奈取消，但清寒家庭的植物人照顧一刻都不能停，需要大眾愛心支持，非常期待各界用行動響應。

「波力撐舟神救援－公益童樂會」將於9月5日上午10點於斗六國中開跑，當天邀請米琪樂團、千義陀螺，還有深受小朋友喜愛的小英雄「波力」一同出席，希望各界踴躍支持，所得收入扣除成本，全數捐助創世斗六院做為植物人衛材及常年服務經費。

此次活動將依中央流行疫情指揮中心規定辦理，詳情將公告於創世基金會斗六院粉絲專頁。公益童樂會入場券預訂專線（05）5377855波力小組，歡迎家長電話預定入場券，讓孩子開心同樂又能暖心行公益。

(中時 )