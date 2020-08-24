美中對抗的情勢日益升高。美國史丹佛大學胡佛研究所專家佛格森（Niall Ferguson）23日在美媒撰文分析，綜觀過去歷史，他認為民主黨的拜登一旦當選，會更容易觸發「第三次世界大戰」，因為美國對大陸的技術封鎖，導致台灣成為衝突核心。

佛格森主張，在美國2黨都對北京不滿的前提下，真正讓大陸無法忍受的，並不是透過貿易戰施加關稅，也不是川普逼迫抖音海外版賣給美國企業、制裁香港，或是主張新冠肺炎要由中國負責。大陸真正無法忍受的，其實是「技術封鎖」，尤其美國擴大封殺華為，其中的核心導火線恐怕就是台灣。

佛格森還指出，就算川普有很多缺點，但他至少堅持住1項除小布希以外、共和黨一向奉行的傳統，就是「不會輕易發動戰爭」。至於拜登，他幾乎不談外交，但自20世紀以來，從一戰、二戰到韓戰、越戰、伊朗危機等事件即可看出，民主黨其實更容易讓美國陷入戰爭的泥沼中。

(中時 )