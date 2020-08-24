守護新北市民居家安全，大學光學醫療集團捐贈住警器。(新北市消防局)

守護新北市民居家安全，大學光學醫療集團捐贈住警器。(新北市消防局)

守護新北市民居家安全，大學光學醫療集團捐贈住警器。(新北市消防局)

大學光學醫療集團今日捐贈新北市政府1,000只火災住警器，未來將可為新北市民眾提供更安全的居家保障。新北市政府消防局長黃德清出席捐贈典禮，感謝董事長歐淑芳的公益善舉，促成本次活動的立法委員洪孟楷也到場祝賀觀禮。

歐淑芳呼籲全民一起重視及關懷消防安全！她表示，大學光學醫療集團旗下的大學眼科及大學眼鏡，長期照護每個家庭成員從小到大的眼睛健康，愛屋及烏之下，也更加重視整體居家安全，而消防安全則是重中之重！基於「取之於社會，用之於社會」的經營理念，期望透過住警器的事先預警功能，強化公共消防安全並減低消防人員為搶救人命進入火場所帶來的危險。

黃德清說，以往在老舊公寓發生火災導致人員傷亡總是令人心痛，安裝住宅用火災警報器可以提供民眾足夠的安全預警時間，而這正是防災教育的重要所在，同時新北市今年住宅火警中已有36件住宅用火災警報器成功動作案件，也讓這些住戶能在第一時間發現火災並早期撲滅，避免火勢擴大，顯現出安裝住警器確實能有效的抑制初期火災，並保護新北市民的財產安全，希望安裝住警器的觀念能一傳十、十傳百，普及於民心，貫徹本市維護公共安全之決心，達成安全城市、第一城市的理念、提升市民的安全感與信任感，在此僅代表新北市民及全體消防人員感謝大學光學醫療集團對於消防工作的鼓勵與支持。

降低火災事件傷亡，預防比救援更為重要，洪孟楷提及火災事件容易造成重大傷亡，住宅用火災警報器是居家消防的第一道守護，據日本統計數據顯示，加裝火災警報器能有效降低火災傷亡及致死率，而近幾年火災公安意外也頻傳，因此能夠注重火災預防、預警、預報的警報設施，都應該大幅度的推廣；他也呼籲，政府資源有限，希望各企業能共襄盛舉，回饋社會。

除了市民的安全外，為體貼救災救護的消防弟兄辛勞，大學光學醫療集團旗下的大學眼科及大學眼鏡，同時發起「eye護消防人員活動」，讓消防同仁提高良好視力品質的同時，亦可增加救災工作及生活便利性。此次捐贈的1,000只住宅用火災警報器，消防局將轉為實際力量，優先發放於獨居老人、身心障礙者、中低收入戶、高風險家庭等弱勢族群，及狹小巷弄、偏遠山區等火災高風險區域，市民住家凡建築物總樓層高為5樓以下之公寓、透天厝住宅皆符合申請條件，可憑身分證件至附近消防分隊申請1顆領回安裝。

(中時新聞網)