現在國旅正夯，搭上旅遊補助，讓離島更是人滿為患。一名女網友今(24)日表示，自己和2位好友去澎湖參加花火節，途中在一家海鮮餐廳用餐，3人點了4道料理，其中一道包含龍蝦，結果總價高達8320元，不過老闆有事先說明龍蝦一兩180元，讓他們只能默默認賠，但有內行網友列算法解答，「一兩37.5公克，這樣換算這龍蝦才1.0875公斤，他用話術講了一個小量值，看你懂不懂而已。」

網友發出4道要價8320元的料理合照。(圖擷取自爆怨公社)

網友貼出店家給的帳單，讓她直呼看到價錢就笑不出來。(圖擷取自爆料公社)

原PO今日在臉書社團《爆怨公社》表示，自己和閨蜜一起去澎湖玩，3人抱著來澎湖一定要吃海鮮的心情，於是在旅途中選了這家餐廳。外頭擺放著透明魚缸，裡面有幾隻龍蝦，「是一般常見的龍蝦，不是什麼高級龍蝦。」詢問老闆價格後得隻龍蝦需秤重，一兩180元，「後來我跟著老闆去看磅秤，龍蝦放上去大概是指到2的位置，雖然真心不懂，我們還是傻傻的點下去了。」

怎料，1隻龍蝦、一盤炒螃蟹、2顆海膽、以及炒空心菜，就要8320元，讓她錯愕直呼，「整個嚇傻，重點也煮的不好吃」，事後回家google這間海產店，竟然跑出一大堆負評，但她們只能摸摸鼻子，提醒自己下次出遊要多做功課。

貼文一發也引起網友討論，「一盤空心菜350 我也是醉了」、「這價錢10個人在東港可以吃到吐」、「這價格龍蝦上桌時還會秀舞吧」，此外也有網友分享自身經驗，「這家我們去澎湖就被嚇過了、夭壽貴」、「不是在海邊海產就便宜，不是在山上野味店就經濟實惠，尤其是觀光地區，還是要找熟門熟路的才保險啊！」

此外，更有網友神分析，「一兩才37.5公克，這樣換算這龍蝦才1.0875公斤而已，他用話術講了一個小量值，看你懂不懂，而且龍蝦的腳不知道佔幾兩了。」、「那隻龍蝦2斤=32兩×180等於一隻5760元。」

(中時新聞網)