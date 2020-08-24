一名女子小晶（化名）與29歲男性友人阿成（化名）共遊墾丁並同住一間旅館，未料凌晨睡覺時，阿成卻精蟲衝腦，明知小晶對他是純友誼，執意求歡小晶遭拒後卻硬上。隔日小晶怒離開旅館後赴高檢提告，高院二審駁回上訴，仍判其1年有期徒刑，緩刑4年。

據判決書指出，2019年2月5日時，小晶和阿成共遊墾丁，兩人同住於一間房內，該日凌晨一點時，阿成一時性慾難耐，便搖醒同床的小晶求歡，小晶明確回絕後他便作罷。但10到20分鐘後，阿成仍難解小頭慾望，強行趴在小晶身上，同時強吻其嘴巴與脖子，恣意的擁抱並觸碰其背部與大腿內側，小晶不斷拒絕後他才停下。

未料，隔日早上9點，阿成又再此抵擋不住慾望，想來場美好的晨砲，便又再次強行摟抱、親吻與擁抱她，不停對她做出猥褻行為。小晶隨即氣憤離開旅館，並赴高雄地檢署提出告訴。

經法院審理，一審時阿成否認犯行，更聲稱所有行為皆經過小晶同意；而法官不採性其說法，依妨害性自主判處其一年有期徒刑。上訴至二審後，阿成才改口承認犯罪，並當庭攜帶20萬現金欲賠償小晶，現場和解後也取得小晶的諒解；法官衡量後判處其緩刑四年，期間交付保護管束，並需支付國庫10萬元，且義務勞務80小時，並接受3場法治教育。全案可上訴。

(中時新聞網)