彰化縣衛生局長葉彥伯因主動採檢美國返台少年，意外抓出無症狀感染者確診的首例，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令啟動政風處調查，近日成為外界關注焦點，更引發正反兩派聲浪。對此，資深媒體人黃暐瀚在網路政論節中則直言，「打的不只是葉彥伯，還有千千萬萬個葉彥伯」。

黃暐瀚今(24日)晚在網路政論節目「野台」中談到，其實打的不只是葉彥伯，還有千千萬萬個葉彥伯，這些人只是心寒，心想「我又不是國民黨，被當成韓國瑜在打」；他說，現在這些人會覺得「現在是怎麼回事？」

黃暐瀚認為，若指揮中心對菲律賓，跟對美國一樣入境就篩檢，因為葉彥伯主要就是對美國進行篩檢，他以流行病學博士角度出發，覺得不驗美國，很怕社區感染，可是他做了準備，現在卻被打成這樣，好像是國民黨叫他這樣做，好像被搞得他也是普篩幫，因為網民已經殺成這樣...。

黃暐瀚透露，現在葉彥伯內心會留下「原來我們不防疫，而是搞政治。」

至於，台灣大學公共衛生學院與彰化縣衛生局合作進行的萬人血清抗體調查計畫，原本要在25日要公布結果，但主要參與該計畫的台大公衛學院教授詹長權表示，由於行政審查作業關係，將延後公布；對此，葉彥伯表示，彰化縣衛生局有接到台大的通知，不清楚原因。

(中時新聞網)