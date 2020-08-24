美國海軍主要的軍艦生產廠-巴斯鋼鐵（Bath Iron Works），終於結束了為期63天的罷工，工人從本周開始恢復工作，已經有7艘美國軍艦的進度完全延遲了。

美國海軍新聞(Navy Times)報導，最大工會Local S6與資方完成談判，同意了多數工人有3年的工作合約，於是4300名生產工人可以放心工作。

巴斯鋼鐵週日在一份聲明中說：「我們很高興看到寶貴的製造員工們，回到我們的船塢裡，我們的工作相當重要，是為美國海軍在建造新的船艦。」

工會代表小羅伯特·馬丁尼斯（Robert Martinez Jr.）說：「這是一場為尊嚴、正義，以及緬因州良好工作條件的抗爭，我們的得勝，足以載入勞工運動史冊。」

受害最大的是美國海軍，因為大規模罷工，使得造艦總進度已落後的6個月以上，相對的美國海軍的主要對手：俄羅斯與中國大陸則是時有新艦下手，特別是美國海軍感到難堪。

工人主要是擔心巴斯鋼鐵會把造艦合約分包給其他的公司，使自己失去工作機會。最終，在聯邦調解員的幫助下，工會代表與廠方維持僱用分包商的現狀，並得到其他的服利，包括三年的年薪提高3％，以及簡化了僱用分包合約的規則等。

巴斯鋼鐵主要負責製造伯克級驅逐艦，而伯克級又是美國海軍的最主要作戰軍艦，具有防空、反潛，以及反水面艦的功能，並且也有核生化防護設備，現在還多了反彈道飛彈的任務。由於功能多樣，升級空間充裕，因此美國海軍持續訂購，現在數達超過60艘，是二戰之後，美國海軍最多的單一軍艦。

(中時新聞網)