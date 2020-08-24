新北市一名林姓男子和同事聚餐時，意外發現同事的女朋友小琪（化名）長相貌美，竟趁著散場時對小琪舌吻猥褻，更以「男友業績」威脅暗示她。24日新北地檢署偵結，將林男依性騷擾和強制猥褻等罪起訴。

據檢方指出，4月21日凌晨，林男和同事前往新北市某海產店聚餐喝酒，席間見同事女友小琪頗具姿色，便心生歹念，聚餐結束後竟強行舌吻小琪，對方逃跑更直接將她拉回摟腰，威脅道「如果妳男朋友想在公司有業績的話，妳知道該怎麼做」，暗示小琪應遵從「潛規則」，並伸出狼爪摸了小琪的腰和屁股。

事後小琪不甘受到屈辱，逃回男友身邊報警提告，林男到案後否認犯行，但當時在場的其他同事作證，聽到小琪尖叫，告訴大家她被性騷擾，小琪男友也表示有看到女友眼眶含淚，相當委屈。

檢方24日偵結，依違反性騷擾防治法及強制猥褻等罪嫌起訴林男。

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(中時新聞網)