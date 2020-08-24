有「性感小野馬」稱號的南韓女星泫雅，深受憂鬱症和「迷走神經性昏厥」所苦，幾次在工作中發病昏倒，被迫暫停演藝活動。去年，明華園歌仔戲團的台柱孫翠鳳，也疑因過度疲勞，突然在早晨暈眩、昏倒送醫。引起昏倒的原因很多，有些可能沒什麼大礙，有些卻可能是嚴重疾病的「預告」。

昏倒主要是因為腦部的血流不足，造成大腦暫時失去功能，病人會先出現頭暈、冒冷汗，臉色發白的不舒服狀況，接著視力模糊、眼前一黑，正常來說，失去意識通常幾秒鐘或幾分鐘後就會自動甦醒。不過，癲癇是不正常的腦部放電所引起，跟腦部血流因素比較沒有直接關係。

幾個常見引起昏倒的原因如下：

●迷走神經性昏厥：迷走神經是第10對腦神經，支配大部份呼吸系統、消化系統和心臟等器官的運動、感覺及腺體分泌，當受到刺激、過度興奮時，心跳變慢、血壓降低，血液進入腦部的量會顯著降低，患者常會視力模糊，眼前一黑，接著失去意識。

迷走神經性昏厥發生前通常有誘發因子，例如受到驚嚇（常見的因素是看到血、抽血打針時）、受到嚴重刺激情緒激動、身體劇烈疼痛等，刺激迷走神經興奮，而且各年齡層都可能發生。

●自律神經功能不全，造成姿勢性低血壓：這類昏厥常發生在有糖尿病、腎臟病、退化性疾病（如：巴金森氏症）的長輩。這些病人的末梢血管容易發生病變，當改變姿勢時，血液無法回到腦部，就會導致昏厥。

●心因性疾病：心臟無法打出充足的血液供應腦部所需，因此造成患者昏厥。常見的疾病有：心律不整或心肌梗塞、心臟衰竭、先天性心臟病等，這時昏倒就會是重要的前兆，必須盡快治療。

●癲癇：因為腦部不正常放電，因而導致腦部暫時的功能障礙。病人在失去意識前可能會尖叫或大叫，接著失去意識、全身僵直或四肢抽搐，這是和其他昏厥相比，比較顯著的特徵。

昏倒原因可大可小，有的無礙、有些卻是重大疾病快治療。（圖片來源：pixabay）

醫師除了會根據病人昏倒發生的次數、頻率、多久後醒來，以及什麼情況下昏倒（比如改變姿勢、如廁後）、有無相關疾病，甚至昏倒有無大叫、抽搐、尿失禁等，也會根據一些檢查來判斷患者到底是什麼原因引發昏倒：

●心臟超音波：利用心臟超音波觀察是否有心臟的病變。

●腦電圖（腦波檢測）：腦細胞活動時會放電，許多腦細胞一起放電過大就可能引起癲癇。腦電圖能偵測電場變化，可用於診斷癲癇。

●傾斜床測試：可以幫助診斷姿勢性低血壓。患者平躺在可控制傾斜角度的檢查床上10分鐘，持續監測心律及血壓，接著將床往上傾斜60度（頭高腳低），觀察是否產生症狀。一般人採這個姿勢血壓會上升，但有姿勢性低血壓者血壓反而會往下掉。

治療上，常見的迷走神經性昏厥是良性的，通常平躺休息後就會醒來，沒有生命危險，不需要特別治療。

但如果昏倒太頻繁、沒有明顯誘發因子，例如炎熱、疲勞、興奮、情緒緊繃、突發疼痛、劇烈咳嗽、站太久、用力解尿或排便等，而且醒來後還是感到身體不適，包含胸痛、呼吸不順、說話口齒不清等，或原本就有高血壓、糖尿病等可能引起心臟疾病者，就要注意是否有其他重大原因引起昏倒。

經由問診及檢查找到昏倒的原因並治療，或避免刺激因素，應該就能防止昏厥一再發生。不過，昏厥的原因可小可大，建議還是要就醫檢查。

有昏倒病史的患者，平常也要特別留意自己的健康狀況，家人也要時時關注患者，如果患者突然昏倒，家人可以幫忙扶住患者，避免撞到頭，並讓他平躺休息。

如果是癲癇發作，可能合併嘔吐症狀，此時可以讓病人側躺，口水、嘔吐物自然流出，避免嗆到。也可以觀察患者的症狀，例如手腳有無抽動、多久後醒來，可在就醫時提供相關資訊，提供醫師做為診斷參考。

(中時新聞網)