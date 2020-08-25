《臺北臺中米其林指南 2020》剛出爐，今年首次讓在台中的餐廳參與摘星的競賽，成功拿下殊榮的有由新加坡大廚林恬耀帶領的JL Studio獲得二星，鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋則獲得一星，但誠如網路上眾多網友預期的，台中三星餐廳從缺。

以新加坡師成為核心，結合法式料理的JL Studio，將新加坡常見街頭小吃，耶加飯、叻沙、肉骨茶等，重新解構、演繹成為宛如精品的菜餚，曾獲得「亞洲50最佳餐廳」的最值得關注獎，此次收穫二星也是眾望所歸。

另外獲得米其林一星殊榮的鹽之華，其主廚黎俞君更成為台灣首位女性摘星主廚，她在廚藝這條路上耕耘36年，從一開始的不被看好，到現在餐廳經常客滿，一方面是因為自己的努力，另一方面是「不想讓客人失望」的壓力，也因此攏絡許多挑嘴饕客的心，在疫情重創期間，甚至有客人即使要戴口罩用餐，也要到場用餐。

(中時 )