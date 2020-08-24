一名租屋住在基隆市某頂樓加蓋屋的的妙齡女子，2017年底坐在頂樓蓋屋房間內床邊抽菸時，突然感覺肚子翻騰不舒服，她情急之下沒將菸頭熄滅就丟在地板急衝廁所，未料卻引起易燃物起火，瞬間燒掉4間房屋，還有2名鄰居嗆傷，事後神女遭移送法辦，法院判決女子4個月徒刑，得易科罰金，以及民事賠償118萬9890元。為了大一坨屎，她付出120萬元的代價。

據了解，這名妙齡女子當時借住在男友弟弟租在在基隆市瑞芳區的一棟民宅頂樓加蓋屋，2017年12月深夜，她在床邊抽菸時，突然感覺一陣肚子翻滾，一陣拉肚子的便意湧上心頭，於是立刻熄了菸蒂丟在在地板上，然後直衝廁所解放。

但是在如廁過程中，未熄的菸蒂突然引燃地板上雜物，頓時加蓋屋房間燃起大火，她雖然順利逃生，但是大火不斷延燒，即使消防隊獲報後到場搶救，但還是不性燒毀4棟民宅，同時也造成2位鄰居在逃生過程中嗆傷。

事後受害屋主對妙齡女提告，基隆地院審理後，法官依過失傷害罪判她4個月有期徒刑，得易科罰金；民事部分，法官認定因燒毀房屋是違建，陳女應負擔部分過失比例責任，因此判陳女賠償鄰居118萬9890元。

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(中時新聞網)