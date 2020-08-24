彰化縣居家檢疫無症狀者篩出確診，普篩的必要性再度引起討論，中央流行疫情指揮中心為避免篩出偽陽性個案，始終堅持不普篩。台北市議員王世堅表示，現在的情況是隔離比篩檢重要，雖然不用展開全面性的普篩，但應該開始適度來進行入境普篩。

王世堅在政論節目中《新聞深喉嚨》中表示，他希望所有學者專家，把智慧奉獻給國家，大家共同來研究，不要一人一把號。他指出，國家的政策是根據疫情的變化做調整，現在很清楚，隔離檢疫比篩檢重要。

王世堅分析，現在政府之所以不針對全體國民做普篩，不是說普篩要花很多錢，要省錢所以不辦普篩，而是應該用最好的方式，落實好隔離檢疫，全國普篩沒有必要。

不過，針對入境普篩，王世堅提出兩點，第一點，針對高風險國家入境的，應該開始來普篩，比如菲律賓；第二點，入境普篩不必在一入境的時候，因為外國旅客能入境，表示他已經取得所在國的檢疫健康證明，應該在隔離期滿後再做篩檢，這樣更有效率。

王世堅說，國家做好準備，如果有必要的，再多的資源也願意花，但現在顯而易見的是，隔離檢疫比篩檢重要，全面普篩是不必要的，但入境普篩，他認為應該適度地開始來做。

(中時新聞網)