高雄市永安區永工二路1家飼料工廠24日晚間9時30分發生火警，造成1人燒燙傷，送醫救治。消防局人員於9時53分撲滅火勢。至於起火原因，仍待火災鑑識人員調查。

警消獲報後，出動岡山、彌陀、永安、梓官及路竹分隊18車39人前往搶救。現場有1名男性工人受傷，他的雙手、臉部、背部共約38％燒燙傷，意識清醒，由消防局救護車送往醫院。

警消初步調查，現場為1樓鐵皮挑高建築物，於廠內燃燒1台機台（煮黃豆飼料），起火原因仍待調查。

(中時 )