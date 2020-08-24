高雄永安飼料工廠傳火警 1人燒燙傷送醫 23:012020/08/24 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市永安區永工二路1家飼料工廠24日晚間9時30分發生火警，警消到場救護。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市永安區永工二路1家飼料工廠24日晚間9時30分發生火警，造成1人燒燙傷，送醫救治。消防局人員於9時53分撲滅火勢。至於起火原因，仍待火災鑑識人員調查。 警消獲報後，出動岡山、彌陀、永安、梓官及路竹分隊18車39人前往搶救。現場有1名男性工人受傷，他的雙手、臉部、背部共約38％燒燙傷，意識清醒，由消防局救護車送往醫院。 警消初步調查，現場為1樓鐵皮挑高建築物，於廠內燃燒1台機台（煮黃豆飼料），起火原因仍待調查。 (中時 ) #火警 #永安 #飼料工廠 #工人 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北金山檳榔攤傳大火 牆面燒焦黑 1鄰居嗆傷送醫 15:382020/08/24 社會 國軍吉普車搜救失聯11天屏科大研究生 險墜80m深谷駕駛輕傷 12:172020/08/24 社會 永安黃家古厝漏水 恐損畫作 邱志偉籲搶救 17:132020/08/24 寶島 全國首例！不戴口罩台南開罰 挨罰的人是市長 11:112020/08/24 生活 林口與全台首家襪工廠合作 推七夕情侶針織襪煲愛 19:372020/08/24 社會 後疫情出遊潮帶動 南市觀光工廠業績成長近2倍 20:352020/08/24 寶島 偷贓車拆解「南貨北送」 警瓦解南台灣最大汽車竊盜集團 12:582020/08/24 社會 臺鹽綠能將在高雄永安建置戶外型漁電專區 19:002020/08/24 生活 黑熊棲息地被侵撕咬人類影片曝光 闖市場撕咬5傷1命危 10:052020/08/24 國際 台中狠父母虐3歲兒 嬰顱骨凹陷慘死 一審重判父15年 17:282020/08/24 社會 社會熱門新聞 彰化冰店爆口角 婦不滿女店員撞到夫 抄安全帽大罵全被網拍下 - 社會 不畏疫情 麗富康投資研發業績反開出紅盤 - 社會 男見同事女友太美起色心！以「業績要脅」猥褻得逞下場慘 - 社會 保齡球甜心超殺花式飛碟球技 彎曲的超不科學 - 暖聞 素食女超市採購驚見肥大香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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