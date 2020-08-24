台北市長柯文哲24日與市府副發言人黃瀞瑩受邀上《浪Live》直播節目，被問及大巨蛋問題時，柯文哲突然暴走說：「大巨蛋還好，不是不知不覺在長大嗎？干我屁事。」甚至還對媒體說，「我恨你們」。

柯文哲受邀上《浪Live》直播節目，和黃瀞瑩高唱五月天歌曲，還手作黏土，順便宣傳台北流行音樂中心。

後來，柯文哲拿起貓熊玩偶學腹語，腹語老師問及目前大巨蛋進度，柯笑說，大巨蛋還好啊，不是不知不覺在長大嗎？雖然已經復工，但距離蓋完還很有很事情要做，沒那麼容易。

接著，柯文哲拿起玩偶直說，整件事情干我屁事，「又不是我造成的，干我屁事。」

腹語老師追問柯文哲休假最想做什麼，柯回說自己很累，除了睡覺還是想睡覺，最後還打趣說，未來柯堵訪可以用腹語方式，講自己不想講的話？

柯說，他現在已經學會想到什麼但講得不一樣，還說自己每天都跟鯊魚（意指媒體）講話，非常恨你們。

(中時 )