20歲孫安佐2018年在美國被控恐怖威脅等罪入獄8個多月，同年12月遭美強制遣返出境回台後，遭刑事局幹員依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》帶往士林地檢署，檢察官經近2年偵查，依製造手槍未遂罪提起公訴，孫安佐恐面臨7年徒刑。

孫安佐遭起訴消息曝光後，孫安佐以及他的父母孫鵬、狄鶯都沒有公開發文，孫安佐僅透過經紀人感謝外界關心「目前暫時無回應」，根據《ET today星光雲》報導，身為飲料店老闆的孫安佐今晚則是沒有現身顧店。

雖然老闆孫安佐沒有現身，不過飲料店依舊照常營業，店員則向媒體表示，孫安佐沒有固定到店時間，至於手搖電是否會繼續營業，店員則表示不知道「要問老闆，他到現在都沒有回」。

孫安佐沒有正面回應，不過他剛考上的醒吾科大流行藝術學院表演藝術系下午則發聲了，校方表示，學校會全力維護及保障其受教權，同時提供最完整豐沛教育資源，相信未來孫安佐一定可以在演藝圈發光發亮，這也是教育最重要目標。

(中時新聞網)