「未來之星對抗賽」今（24）日進行編號26場賽事，由亞大棒與U18交鋒。亞大棒推出張鴻煜先發，繳出6局僅失1分好投，加上打線串聯得宜，敲出11支安打攻下7分。其中李冠賢單場雙安、3打點最出色，李亦崴與邱偉峻也有雙安、雙打點；終場亞大棒就以7比1痛擊U18，中止2連敗。

張鴻煜主投6局只用74球，被擊出5支安打、失1分，雖僅送出1次三振，但沒有保送。接力的3任投手吳仁傑、黃文鈺、郭定泓各投1局，聯手封鎖U18打線。

在投手發威下，打線也以火力相挺。亞大棒2局下先靠失誤與安打攻占二、三壘，李冠賢補上清壘二壘安打，助亞大棒率先攻下2分。第6局亞大棒火力全開，單局進攻10人次，包含4支安打，加上U18的2次要命失誤，一舉攻下5分大局也，讓比賽提早分出勝負。

亞大棒總教練湯登凱表示：「今天賽前有特別提醒把球打平，選手也都有聽進去，幾次戰術選手也執行的很成功，也壓迫到U18的守備，也製造更多得分的機會，也期待全隊狀況能越來越好。」

(中時 )