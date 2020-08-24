「未來之星對抗賽」今（24）日最後一場賽事由U23迎戰地主台體大，U23推出莊陳仲敖掛帥先發，表現威風八面，最快球速飆到153公里。不過台體大把握U23換投時機，第7局進帳4分逆轉比數；雖然U23在下半局靠著林家正安打追平比分，不過後來U23再失1分，終場U23就以4比5敗給台體大。

U23先發投手莊陳仲敖先發5局狂飆8K，只被擊出1支安打，另投出1次保送；許育銘中繼1局也送出1K，前6局台體大打線一籌莫展。U23打線第1局用2支安打攻下1分，第3、4局再分別靠著暴投與高飛犧牲打各添1分，前6局打完U23以3比0領先。

不過7局上風雲變色，U23更換中繼投手邱宇倫，結果只投0.1局就被擊出4支安打，加上1次保送後退場。接替的陳柏均也再被敲安打，讓台體大單局攻下4分大局，以4比3逆轉比數。

雖然U23在7局下靠著林家正代打建功追平比數，不過8局上台體大再靠著U23守備失誤與高飛犧牲打要回領先優勢。

U23雖然在8、9局企圖反攻，9局下更是攻佔滿壘，無奈欠缺臨門一腳，終場就以4比5敗給台體大。

(中時 )