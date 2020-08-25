台中米其林指南餐廳出爐，餐廳開在台中市七期新市政中心範圍的「forchetta」與「鹽之華」，台中唯一摘下兩星的「JL Studio」則坐落單元二，星光閃閃，美食餐廳獲國際肯定，看好重劃區內的高質感環境，與低密度重劃區營造出的低調奢華感，不只是富人聚落，老饕也聞香而來。

米其林餐廳群聚於富人聚落其來有自，台北米其林摘星名單中，RAW、Tarroir態芮、教父牛排等餐廳都集中於大直水岸豪宅區，集客看中區域主要消費族群。

台中市七期早已是傳統富人區，區內頂級名宅林立，下半年包括「寶輝Sky Tower」、「聯聚瑞安大廈」、「雙橡園市政河南路新案」陸續推出，盛況空前。

台中市單元二近年迅速竄起，成為新的富豪聚落，米其林摘星成功，更為區域房市鍍金，根據內政部實價登錄資訊統計，2014年新富段土地均價不過30.31萬，至2019年均價已突破50萬，成長近70％。

此外，龍富段近兩年的土地均價高達77.45萬，若依容積率170％進行推算，建商的土地取得成本甚至遠超七期不少建案，也顯示開發商對於此區發展普遍深具信心。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析，新興重劃區整體規劃較完善，不僅道路寬敞，包括綠地、停車格、公共設施的比例也較多，加上單元二特殊的地理位置，左鄰七期新市政中心，右靠三大產業園區，機能快速成型。

且區域規劃大多鎖定換屋型產品，規畫大量退縮空間及植栽綠化，整體街廓質感與七期不分軒輊，土地、新案價格均不斷攀升，銷售的去化速度也相當不俗。

如位在米其林星級地圖正核心的「陸府觀森」，周邊名品店家林立，包括有精品家具；六星級產後護理之家與名藝術幼兒園，南向正對萬坪文中、文小預定地，無限綠景視野為住家環境更加分。

「陸府觀森」社區採半開放式綠籬設計，將森林庭園與鄰里共賞，受到企業主與醫界人士青睞。

其中，時代建設推出第八號作品「時代溫莎大廈」，以優雅古典為建築核心理念，將置身英國溫莎城堡的氛圍於台中重現，基地近永春東七路與五權西路口，坐擁黎明、公益雙商圈機能及大墩明星學區加持。

「坤悅心富郁」位於單元二核心，正臨新富綠園道，外觀搭配錯層的流動弧線大樹陽台，十分吸睛。

延續單元二向上路「國聚花園御所」，國聚建設乘勝追擊，再推新案「國聚之鑄」，在龍富路新富綠園道第一排，預約熱絡。

(中時 )