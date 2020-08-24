俄羅斯克朗施塔特公司（Kronstadt）在俄國第6屆2020年國際軍事技術論壇上，公佈了他們所研發的隱形無人飛機概念，它與美國研發中的「忠誠僚機」 XQ-58女武神(Valkyrie )外型幾乎一樣。這場軍事展示會，在莫斯科附近的愛國者公園舉行。

防衛部落格(defence-blog)報導，這架名為雷電（Grom）的無人機，具有執行情報收集、監視、對地打擊和電子戰任務，它也可以作為忠誠僚機，與有人駕駛飛機一起工作。

XQ-58。(圖/美國空軍)

克朗施塔特公司總設計師尼克拉‧杜齊柯夫(Nikolay Dolzhenkov)說：「無人機的重量為7噸，有效載荷約為500公斤。新無人機可與Su-35、Su-57戰鬥機一起工作。」

軍事分析師表示，從外型來看，幾乎可以說它就是美國XQ-58A 女武神(Valkyrie)的仿製品，當然，這只是說外型，內部構造必然有自己的想法。

XQ-58A 是由Kratos無人機系統公司，與美國空軍研究實驗室（AFRL）共同開發的，它是一種低成本、多功能，可在簡易跑道起飛的遠程、高亞音速無人機，是美國空軍「忠誠僚機」計畫的一環，主要是希望做為未來空中作戰時，擔任有人戰機的先鋒與保護者，並在危急時可以被犠牲。

(中時新聞網)