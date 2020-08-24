大陸貴州滴水灘瀑布驚傳兩名來自重慶的男女登山客，慘死在超長410公尺的瀑布內，屍體任由水柱不斷狂沖。據當地警方指出，這1男1女登山客為了突破極限，進而挑戰大自然的力量，卻不慎受困在瀑布上，因瀑布的水流又急又強，2人不幸身亡在瀑布裡，目前仍由警消人員全力搶救當中。

根據《紅星新聞》的報導，貴州熱門旅遊景點「滴水灘」瀑布垂降奇景，是許多大陸登山客喜愛前去挑戰的景觀之一，然而1對來自重慶的男女登山客，卻因挑戰野心過大，在挑戰「滴水灘」瀑布垂吊時，不慎受困在瀑布裡頭，由於瀑布的水流強大且急速，兩人屍體立即被吊在半腰10公尺處騰空，不斷受到水柱沖打，場面令人觸目驚心。

當地警消人員接獲通報後，火速趕往救援，後續證實這對男女登山客確實來自重慶，關嶺縣應急管理局綜合股及辦公室表示，目前登山客罹難原因仍進一步調查中。貴州藍天救援隊隊長王毅說明，救援隊在24日凌晨2點獲得通報，也立刻加入救援行動，王毅解釋現場地形十分險要，增加救援困難度，也告知罹難的登山客為男子68歲、女子30歲，皆都已失去生命。

「滴水灘」瀑布處於黃果樹瀑布以西的6公里，總長度410公尺，是黃果樹瀑布的6倍，它的最下層長度為130公尺，因為有著水流急促，加上爆布高低差，讓「滴水灘」瀑布成為眾多登山客熱愛的打卡景點。

(中時新聞網)