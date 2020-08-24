徐宗懋介紹一張特別的照片，叫《日據台灣一張心酸的照片》。（取自徐宗懋Youtube直播）

徐宗懋介紹一張特別的照片，叫《日據台灣一張心酸的照片》，其中一位小孩一臉茫然，徐宗懋表示，他一輩子忘不了。（取自徐宗懋Youtube直播）

徐宗懋介紹一張特別的照片，叫《日據台灣一張心酸的照片》，其中一位年輕的日本軍人。（取自徐宗懋Youtube直播）

徐宗懋介紹一張特別的照片，叫《日據台灣一張心酸的照片》，是他好幾年前在日本古書店買的，不像一般觀光客，他到日本特別喜歡去找一些日本官員留下一些私人或官方相簿，

徐宗懋發現有一張照片，是1913年到1914年，台灣太魯閣事件的一張非常重要的照片，當時新上任的總督佐久間左馬太，他自認平定漢人起義抗日活動之後，開始要剿平原住民反抗勢力，所以派軍隊從南北網新竹桃園花蓮的原民部落偵剿，剿平以後把它們聚集在一起，用非常殘忍的方式對待。

他表示，有一張照片他印象很深刻，就是日軍把原住民部落綑綁集中在一起，如果看細節，可以發現很多驚人的事實。

有幾位原住民已經躺在地上，手被反綁，鼻子和嘴巴被壓在土地上。另外還有一個2、3歲的小孩坐在地上，一臉憂鬱茫然，另外還有揹著小孩的母親，這表情讓徐宗懋一輩子忘不了。

而在日軍部隊裡面也有一些複雜的表情，一些老軍人比較兇狠，也有年輕的軍人看著原住民小孩婦女，也表現出茫然的表情，可能也不知道這樣做對不對，或許人性都有善良的一面。

徐宗懋表示，這張照片找到以後，做了數位上色，視覺震撼非常強大。他強調，這10年來，日本統治殖民台灣，被過分美化，以至於忘記這個殖民統治殘暴的本質。因此這張照片就是《日據台灣一張心酸的照片》。

(中時新聞網)