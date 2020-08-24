中美緊張不斷升級，美國總統特朗普再提中美經濟脫鉤可能。中國國務委員兼外長周一（24日）表示，所謂「脫鉤」論調不可行、不合理，對此政治操弄是一條走不通的死路。他警告說，強行剝離國與國之間的既有合作，必將像「飛去來器（回力鏢）」一樣，最終傷及自身。

據《央視新聞》報導，王毅在廣西北海與匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多會談，他在隨後的記者會上回答有關川普與中國「脫鉤」談話時表示，中國是世上最大潛在市場，隨著中國激發和振興內需，將為世界各國提供更寬廣發展空間和更大市場機遇。他強調，任何與中國「脫鉤」的企圖，都是與未來全球的最大市場「脫鉤」，與自身發展的重大機遇「脫鉤」，與不可阻擋的時代潮流「脫鉤」。

王毅表示，現在是全球化時代，世界經濟已匯合成大海，不可能再回到一個個孤立的湖泊，各國經濟之間的相互融合是國際分工深入發展的自然產物。

他說，強行剝離國與國之間的既有合作，完全違背市場經濟規律，違背企業的自主意願，必將像「飛去來器（回力鏢）」一樣，最終傷及自身。中美建交40多年的事實反映，要維護和增進兩國人民的福祉，應當優勢互補而不是「脫鉤」切割，應當相互融合而不是彼此隔絕，應當合作共贏而不是衝突對抗。

對於中歐合作，王毅表示，作為全球化和多邊貿易體制的支持者，不應允許「脫鉤」論調干擾全球產業鏈供應鏈的正常運轉，更不應允許單邊霸凌行徑破壞正常的國際經濟交往。作為獨立主權國家，有必要維護各自經濟主權包括數字網絡主權，但這絕不意味關閉市場，而是要令經濟融合更加規範，相互開放更可持續。

王毅將於8月25日至9月1日訪問歐洲意大利、荷蘭、挪威、法國、德國等5國。大陸外交部強調，中歐攜手維護多邊主義意義重大，而中方期待通過此行，與歐方就應對疫情，穩定全球產業鏈供應鏈合作，進一步探討在數碼經濟、綠色經濟等新興領域的合作。

(中時新聞網)