基隆黃姓兄弟2人開設公司詐騙，檢方查扣不法贓物，代步車輛雙B、賓士各一部。（陳彩玲攝）

基隆地檢署日前偵辦一起靈骨塔詐騙案，金額高達1億3176萬元，許姓男子疑似為首遭地院裁定羈押，檢方深入調查後，發現幕後首腦是黃姓兄弟2人，在許男被起訴期間，涉嫌主導許男底下3名業務員，另闢公司繼續行騙，檢方依違反組織犯罪防制條例等罪，移送法辦。

據了解，黃姓兄弟2人涉嫌主導靈骨塔詐騙案件，先是與許男等人一同行騙，以公司名義招攬業務員從事靈骨塔詐騙，月前許男遭檢方起訴，未料，在許男羈押期間，黃姓兄弟2人找來許男底下3名業務員另起爐灶，將公司改名繼續行騙。

業務員使出手段，向被害人佯稱公司可高價收購塔位，取得被害人信任後，再以話術要求被害人先繳納款項才能取得出售款項，直到被害人一無所有，發現不對勁時，藉故失去聯繫。

基隆地方檢察署主任檢察官陳彥章，指揮基隆市警察局科技偵查隊等單位，前往犯嫌黃姓兄弟等涉案人辦公處所及住處搜索，將25名犯嫌逮捕到案，發現其中有3名業務員曾在許男犯案時被起訴，但未遭羈押，不知悔改再度犯案。

21日上午檢方聲請羈押主嫌黃姓兄弟及3名業務員共5人，經基隆地方法院裁定獲准，其餘犯嫌則分別以2萬元至20萬元不等金額交保。此外，更查扣不法贓物，代步車輛雙B、賓士各一部、房地1筆及現金530萬元等。

(中時 )