孫安佐2018年3月在美涉恐攻及非法持有彈藥，被關押240天，同年12月遭美強制遣返出境，回台後遭刑事局幹員依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》帶往士林地檢署，檢察官經近2年偵查，依製造手槍未遂罪起訴孫安佐，最重可判7年，現就有律師透露孫安佐現在只剩兩條路可走。

據《ET星光雲》報導，律師李明諭指出，孫安佐被起訴的製造手槍未遂罪依照槍砲管制條例，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，無緩刑機會，而孫安佐是否有製作意圖，就要看律師怎麼辯解，李明諭表示，孫安佐現只剩「認罪協商」或「否認製造」兩種選擇。

若孫安佐認罪協商可爭取減刑，或是否認製造槍枝打無罪的官司，可雖然他解釋了搜集手槍零件的用意，還是要看法官的判斷，而李明諭也透露狄鶯、孫鵬早在孫安佐2年前被遣返回時，就知情一定得面臨此場官司。

孫安佐當年回台後積極朝YouTuber發展，短時間就成為網路紅人，不只受獄內飲食「代糖」啟發，自己開飲料攤「聯邦手搖」當老闆，近來還主演鬼片《馗降：粽邪2》，未料在電影上映前面臨起訴階段，未來發展引發外界關注。

(中時新聞網)