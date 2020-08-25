中職下半季比賽球換了 全壘打數有驚人變化

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

中華職棒下半球季7月底開打，同時改用恢復係數較低的比賽球，廣受大家討論，這樣的改變跟運彩的投注有沒有什麼相關呢？

恢復係數說明。(台運彩提供)

恢復係數，口語稱為彈性，英文為 Coefficient of Restitution，簡稱為 COR，它的定義是以一定初速(每小時60英哩或是90英哩) 將球射向一面牆，取其撞牆後的反彈速（bounced speed）除以撞牆前的球速（initial speed）得到的數值，美國職棒大聯盟規定比賽用球的 COR 在 0.514 和 0.578 之間，中華職棒大聯盟則是在 0.54 和 0.58 之間，恢復係數愈高，球被擊中飛行的距離會愈遠。

中職上下球季得分及全壘打比較表。(台運彩提供)

中職今年上半球季比賽用球的恢復係數為0.574，非常接近高標值，球被擊中飛行的距離較遠，因此常常打出高比分的賽果，下半季開始後，比賽用球恢復係數調降為0.563，高比分的賽果明顯減少許多，我們可以從上、下球季的「平均得分」及「平均全壘打數」來看，4各球隊每隊都呈現下滑現象，其中「平均得分」下滑最多的是統一7-ELEVEn的2.26分，其次是樂天的2.08分、中信兄弟的1.65分以及富邦的0.86分；同時「平均全壘打數」下滑最多的也是統一7-ELEVEn及樂天的0.78支，其次是中信兄弟的0.41支以及富邦的0.2支，整體來說各隊的確都出現了得分下滑的現象，這對運彩「大小分」玩法就會有所影響，大家投注前可以多多參考。

運彩大小玩法。(台運彩提供)

(中時新聞網)