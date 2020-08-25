對以下三個星座女來說，人生中除了愛情還有其他許多美好的事物，所以就算不談戀愛他們也可以過得很好！

▍1.天秤女

天秤女從來都不缺乏愛慕者，追求她們的人非常多，但並不是每個追求者都能配上優秀的她們。如果有配得上她們的追求者，天秤女自然是會考慮的，但如果沒有配得上的追求者，那麼天秤女就會選擇獨自美麗。

天秤女對待愛情很佛系，有愛情就談，沒有愛情也無所謂。天秤女對生活和另一半的要求都很高，她們追求的是高品質，而不是虛無縹緲的繁華。天秤女的生活和藝術分不開，她們喜歡通過學習各種文藝的事情，來提升自己的生活品質。所以即使天秤女是一個人，也不會覺得生活乏味，一個人的時候，反而有更多的時間去陶冶情操，讓自己的生活品質更高。

▍2.雙子女

雙子女樂觀活潑，積極向上，一個人的生活也不會覺得枯燥，因為她們會給自己定一些小目標，然後一個一個去實現。雙子女熱愛生活，生活該有的儀式感，一個都不會少。她們的應變能力也很強，能夠很快適應生活的變動，包括重回單身生活。雙子女喜歡的事情有很多，她們也願意去學習不同的技能，因為在學習的過程中，也是探索新領域的一種方式。

雙子女的朋友很多，休息的時候，雙子女會邀請朋友來家裡聚會，或者外出遊玩。有雙子女的存在，聚會都不會無趣，因為擁有豐富幽默細胞的她們，不允許有枯燥的聚會。雙子女很百變，她們的生活也很豐富多彩，如果談戀愛會讓她們的生活變得單一，並且失去自由，那麼雙子女會選擇一個人過。

▍3.射手女

射手女是很瀟灑的女性，愛你的時候全心全意的愛你，不愛你的時候，說放手就放手，絕不留念，也絕不回頭。射手女一個人的生活也可以多姿多彩，一個人的時候，可以學習做飯，可以學習彈吉他，還可以學習做手工。

射手女對朋友真心實意，在朋友需要她們的時候，一定會及時趕到，所以在射手女需要陪伴的時候，朋友也會陪在她們身邊。愛情對於射手女來說，不是生活的必須。她們喜歡自由的生活，如果有了愛情，反而是一種束縛的話，那她們寧願一個人生活。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

(中時新聞網)