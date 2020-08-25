人體解剖學、拉筋伸展權威專家，

Step-by-step 影片示範，隨時隨地照著做

頸、肩、手、腿、腰、臀、臉

肌群解剖圖解 X 32 項全體幹伸展

每次 1 分鐘！不同強度放鬆全身肌筋膜

排出體內老廢物質，改變易痛體質，消除疲勞不適

請仔細回想，你是否曾經或正面臨以下狀況？

※使用電腦時，從肩膀到手臂常感到痠痛。

※長時間久坐，不但小腹突出，腰背也很僵硬。

※張口時偶爾感到下巴疼痛，甚至吞嚥困難。

※下班回家後，雙腿總是浮腫、緊繃，移動困難。

※常常盯著文件沒多久，就覺得視線模糊、眼睛疲勞。

符合越多項，代表你的痠痛程度越高！

若不趁早學會「一分鐘極致筋膜伸展操」，

便可能引發更嚴重的疾病！

【精彩書摘】

優點１：提升柔軟度，使日常動作變得格外輕鬆

伸展操的第一個優點是能夠提升柔軟度，使日常動作變得格外輕鬆。

如果身體柔軟度太差、關節周圍的肌肉變得太硬，「關節可動域」（Range of motion）就會變窄，這時就會發生兩腳連九十度也張開不了、前屈時手指碰不到地板的窘境。

當身體處於這樣的狀態，就會連帶引發許多問題，例如上下樓梯倍感艱辛，一不小心就會受傷；從事各種體育運動時，也可能無法發揮全部實力，運動傷害的風險也會提高。只要肌肉變得柔軟，身體的柔軟度就會提升，日常生活中的各種動作都會變得輕盈靈巧，請務必實踐看看。

為什麼伸展運動能增加身體柔軟度？

柔軟度的提升分為暫時性及長期性兩種。前文提過，當肌肉被拉展的時候，身體會出現一種名為「伸展反射」的反抗力量。但在進行了十～二十秒的伸展運動後，這股力量便會消失，這就是身體柔軟度暫時提升的原理。在這個狀態下，血液循環會變好，氧氣更能傳遍全身，因此肌肉會出現比平常更容易拉伸的暫時性現象。在長期性提升方面，有研究數據顯示，持續操作伸展運動兩個月以上，會因大腦的耐性增強而促使柔軟度增加；進入第三個月後，肌肉也會慢慢產生變化，簡單來說就是「肌肉變長了」，以下說明。

人體開始進行肌肉訓練後，肌肉就會變粗，這點相信大家都知道。同樣的道理，只要進行伸展運動，就可以讓肌肉纖維變長。肌肉其實就像一束束的麵線，是由獨立的「肌纖維」（Muscle f ibres）所組成，而肌纖維內部含有名為「肌原纖維」（Myo f ibril）的細胞；肌原纖維是由名為「肌節」（Sarcomere）的結構垂直排列組成。持續進行伸展運動，肌節的數量就會增加，肌肉也會慢慢變長；關節可動域跟著變大之後，身體就會變得柔軟。

不論暫時性或長期性，伸展運動皆有助提升身體柔軟度，因此，就算只是玩票性地偶爾伸展一下也沒關係，但若想達到鬆筋解鬱的最佳效果，一定要經常操作。

調整自律神經，消除壓力。（圖／方言文化提供）

優點２：調整自律神經，消除壓力

伸展操的第二個優點是能夠消除壓力、達到放鬆心情的效果。

我Twitter上的追隨者們經常提到的一個感想，是覺得很「舒服」。實際上，光是這種「舒服」的感覺，就能帶來十足的放鬆成效，此外，科學家也已經證實，伸展操確實能帶來「調整自律神經」的療效。

人在進行伸展操時，負責讓身體放鬆的「副交感神經」（Parasympathetic system）會處於優勢地位，達到放鬆身心的效果。因此，「睡覺前做伸展操」是能夠幫助睡眠的良好習慣。值得注意的是，要讓伸展操達到調整自律神經的效果，訣竅就在於動作必須放慢，別讓自己感到疼痛，就算稍微多花一點時間也沒關係。

本書所介紹的伸展操，基本上都是以一次二十秒左右的時間慢慢拉展、加大伸展範圍，前後重複三次，這種程度的伸展操最能將放鬆效果發揮得淋漓盡致。

當壓力減輕，人們就有餘裕積極參與社交活動。因此，養成勤做伸展操的習慣，就能為身體及心靈建立良性循環。

排除體內老廢物質，減輕僵硬及痠痛。（圖／方言文化提供）

優點３：排除體內老廢物質，減輕僵硬及痠痛

伸展操的第三個優點是能夠迅速消除疲勞，以及減輕身體的僵硬及痠痛症狀。

實際上，人體之所以會有沉重、靈活度降低的問題，絕大部分的原因都是「肌肉太過僵硬」。

例如因為使用電腦或低頭滑手機的關係，身體長時間維持不動，肌肉沒有伸縮的機會，就會以相同的長度維持收縮的狀態。

這樣的狀態如果遲遲沒能改善，長期下來肌肉就會變硬；變硬的肌肉會壓迫到血管，導致血液循環不良。如此一來，各種造成疲勞的廢物（身體內的老廢物質）便沒有辦法排出，接著就會出現身體僵硬、痠痛等各種不舒服的症狀。

我相信絕大部分坐辦公室的上班族，應該每天都是長時間地維持相同的姿勢吧？這正是造成肌肉僵硬的主要原因，因此，強烈建議大家一定要經常起來活動一下身體。

本書所介紹的三十二項伸展操，全部都可以在一分鐘之內操作完畢，還請各位務必試著做做看。

(本文摘自《解痠止痛，筋膜伸展解剖書：全體幹 32 項拉筋全伸展，有效鬆筋解鬱，啟動體內自癒機能》/方言文化出版)

【作者簡介】

中田雄大（なあさん）

1988 年出生於大阪府。熟悉人體解剖學的伸展操專家，伸展操健身房「N 伸展操」經營者。其

經營的健身房相當熱門，往往才剛開放預約，數分鐘後就已秒殺額滿。Twitter 上的追隨者超過15 萬 5000 人。每天會在 Twitter 上發布伸展操的影片及相關資訊，相當受到好評。體驗者的感想大多是「疲勞完全消失」、「生活品質大幅提升」及「疼痛減輕」等。

【譯者簡介】

李彥樺

1978 年出生。日本關西大學文學博士。從事翻譯工作多年，譯作涵蓋文學、財經、實用叢書、

旅遊手冊、輕小說、漫畫等各領域。

《解痠止痛，筋膜伸展解剖書：全體幹 32 項拉筋全伸展，有效鬆筋解鬱，啟動體內自癒機能》/方言文化出版

(中時新聞網)