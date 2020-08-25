★每次一分鐘伸展，有效解除常年疲勞不適

中醫認為「通則不痛，痛則不通」，如果全身「通了」，體內就不易累積老廢物質，自然也

比較不會感覺疲勞。對應到西方醫學，「通」指的就是「血液循環暢通」，當血流順暢，肌肉、

筋膜就不易僵硬、緊繃，人體便不會出現痠麻、疼痛、發炎等症狀。

然而，現代人總是久站久坐、運動量不足、常低頭使用 3C 產品、心理壓力大、睡眠品質不

佳，導致全身上下大小症狀不斷。面臨這些不適，大部分人總認為「多休息」、「睡一覺」、「找人

按摩或推拿」或「再不行就吞止痛藥」，沒多久就會好轉。不過，這只是治標不治本，復發機率

高，還可能加重原本的痠痛程度！

本書作者中田雄大是日本知名伸展操專家，他從人體解剖學的肌筋膜、關節等結構切入，結

合專業伸展動作，發展出健身房等級的「一分鐘極致伸展操」。這套伸展操步驟超級簡單，任何

時間地點皆能獨立操作，對症消除各種疲勞或肌肉不適；無論有無運動習慣都能立即上手。

【精彩書摘】

體驗者感想

20 世代‧女性

雖然很痛但很舒服！肩膀到手臂的疲勞都消失了！

伸展這裡的肌肉！

肱三頭肌位於手臂外側。提到手臂肌肉，大家首先聯想到的都是高高隆起的肱二頭肌，但其實肱三頭肌才是最大的肌肉。一旦肱三頭肌過於僵硬，就會引發各種身體不適。

肱三頭肌位於手臂外側。（圖／方言文化提供）

以解剖學的角度說明伸展運動

肌肉一旦長時間沒有使用，血液循環就會變差，導致老廢物質不斷累積。長久下來，肌肉就會開始變硬。在辦公室內工作的人，手臂往往維持在相同姿勢，因此血液循環通常很差。換句話說，辦公室內的工作幾乎可以和手臂肌肉僵硬畫上等號。

肱三頭肌最麻煩的一點，就在於這片肌肉與肩膀附近的臂骨及肩胛骨、肘骨相連，因此一旦因怠於使用而收縮，就容易出現駝背或是手臂舉不起來等症狀。

相較於此，只要能夠好好拉伸這片肌肉，不僅可以改善駝背的問題，同時也能減緩手臂、肩膀及脖子附近的僵硬症狀，可說是有著一石四鳥的好處。

很多人其實都有肱三頭肌過於僵硬的問題，只是沒有注意到而已，因此請各位務必試著做做看這個伸展操，一口氣排除肩膀附近的老廢物質。

POINT

有些人會因為過於強求姿勢到位，而自己勉強自己將腰部往後仰，不慎造成拉傷，請務必小心。

只要能夠好好拉伸這片肌肉，不僅可以改善駝背的問題，同時也能減緩手臂、肩膀及脖子附近的僵硬症狀。（圖／方言文化提供）

(本文摘自《解痠止痛，筋膜伸展解剖書：全體幹 32 項拉筋全伸展，有效鬆筋解鬱，啟動體內自癒機能》/方言文化出版)

【作者簡介】

中田雄大（なあさん）

1988 年出生於大阪府。熟悉人體解剖學的伸展操專家，伸展操健身房「N 伸展操」經營者。其

經營的健身房相當熱門，往往才剛開放預約，數分鐘後就已秒殺額滿。Twitter 上的追隨者超過15 萬 5000 人。每天會在 Twitter 上發布伸展操的影片及相關資訊，相當受到好評。體驗者的感想大多是「疲勞完全消失」、「生活品質大幅提升」及「疼痛減輕」等。

【譯者簡介】

李彥樺

1978 年出生。日本關西大學文學博士。從事翻譯工作多年，譯作涵蓋文學、財經、實用叢書、

旅遊手冊、輕小說、漫畫等各領域。

《解痠止痛，筋膜伸展解剖書：全體幹 32 項拉筋全伸展，有效鬆筋解鬱，啟動體內自癒機能》/方言文化出版

(中時新聞網)