買房自住「保值」是基本條件，如果未來還有「增值」的可能性，那就更完美了。要買到不貶值、又有增值可能的房子，「挑對地點」是最重要的功課；一個地區的未來性，看地方建設、看人口數變化，大概可以看出端倪。

八德人口成長率 70年正成長

崴爺查了資料，2019年桃園市人口的增加量、成長率居全臺最高，分別為增加2萬8165人、1.268%；而八德區的人口數是桃園市近五年人口增加量第三多、成長率第二高的行政區，八德區人口自1946年幾乎呈現逐年增加之勢，僅1949、1950、1995這3年為負成長，其餘70年皆呈正成長。

八德擴大重劃區 宜居、移居熱點

雙北市的房價高居不下，不少人移居到相對親民的八德區，因為不斷移入的人口帶動了當地的生活機能、交通建設，加上房價親民讓八德擴大重劃區成為熱門區域；對於購屋預算有限的首購族、或是想要尋找宜居環境的換屋族，八德擴大重劃區是宜居、移居的區域。

公園城市 43%高綠覆率

最近崴爺認真關注桃園「八德擴大重劃區」，相對於其他重劃，這裡的居住的品質不遜色於雙北的重劃區；本區最大的特色就是擁有43%的高綠覆率，經常一個轉彎又見一片公園，被綠意包圍特別心曠神怡。

捷運、交流道 交通建設不斷進化

當然，八德擴大重劃區最引發熱議的絕對是前景可期的交通了！受惠於捷運綠線、再加上未來捷運三鶯線延伸八德段完工後，就可以輕鬆從八德擴大重劃區的G01站快速到達雙北，對在雙北上班的人來說真的是一大利多。除了捷運，而八德擴大重劃區的交通建設還不少，特別是即將要增設的「大鶯豐德交流道」，開通後更加完整了八德擴大重劃區的交通機能，上二高只要５分鐘十分便利！當政府願意花費心思打造這個重劃區時，就可以看出這個地區未來的潛力，八德擴大重劃區的未來性還蠻值得期待。

捷運綠線正在施工，對此區重大利多。/崴爺提供

雙公園雙校園近商圈 「涵悅+」擁有完整生活機能

在八德擴大重劃區的建案中，由悅佳建設推出的「涵悅+」是一個指標性的建案！它的地理位置相當棒，下樓散步就到豐德公園，也鄰近興豐公園、湖濱公園，不論是散步、運動、溜小孩都輕鬆愉快，所謂的公園宅永遠都是最受大家歡迎的選擇；也因為「涵悅+」不是大馬路的建案，少了車水馬龍的嘈雜、更多了分居住的寧靜，但是生活機能也不因此而打折扣！

「涵悅+」建案旁就是豐德公園，附近還有興豐公園、湖濱公園，未來不論是散步、運動、溜小孩都輕鬆愉快，公園宅永遠都是最受大家歡迎的選擇。/崴爺提供

完整學區、生活機能、公園綠地 一次到位

以往大家對於重劃區的印象一定就是生活機能可能還需要數年才能陸續到位，但八德擴大重劃區特別的就是因為它是由原來的八德市中心所延伸出來，無論是生活機能或校園規劃都已經完整具備，「涵悅+」走路5分鐘就可以到寶雅、全聯及7-11，附近的餐飲店也都很多選擇。在學區部份，近八德國小附設幼稚園、八德國小、八德國中，皆步行即可抵達的距離，同時也鄰近區公所及圖書館，對有小孩的家庭、亦或是準備結婚養育下一代的夫妻來說，這裡確實擁有相當出色的地理條件，是很多重劃區無可比擬的！

「涵悅+」走路5分鐘就可以到寶雅、全聯及7-11，附近的餐飲店也都很多選擇，生活機能完整。/崴爺提供

「涵悅+」戶戶邊間採光通風好 高品質配備增加生活質感

「涵悅+」是一期悅佳「涵悅」的升級版，擁有了不錯的口碑之後再推出，格局規劃二到三房，預計2021年完工。二期在規劃上配備更加優越，包括像是使用TOTO的衛浴設備、林內三機搭配大雅的廚具，冠軍地磚、耶魯電子鎖、銀立淨乳膠漆等等，對一般的小資首購族來說，能夠一次擁有這麼棒的配備確實能夠為生活增添不少品質。而且「涵悅+」特別強調它是戶戶邊間、單層僅四戶、雙電梯的規劃；採光也是他們強調的優勢，三房三面採光，兩房亦擁有兩到三面的採光，能夠擁有這樣的居住品質確實非常吸引人。

高規格格局規劃是「涵悅+」強調的優勢，三房三面採光，兩房亦擁有兩到三面的採光，能夠擁有這樣的居住品質確實非常吸引人。/崴爺提供

周邊生活機能完整 未來性可期

綜觀下來，八德擴大重劃區擁有完整的學區、便利的生活機能，重大建設包括捷運、交流道、北區青年活動中心的規劃等等，真的是從各方面條件比較下來都相當出色，而「捷運公園宅」永遠都是最受歡迎的條件，如果你也嚮往這樣的美好生活、想要居住在充滿綠意的生活圈，不妨就到八德擴大重劃區的「涵悅+」親自感受一下。

(中時新聞網)