【回憶殺】胡翡翠23歲就榮獲第一屆中華民國小姐冠軍，沒想到卻因外型不符合大眾審美觀，佳麗頭銜遭到內定質疑，甚至引來排山倒海的謾罵聲、傳言有乾爹贊助等，讓她內心累積太多負面情緒，轉戰藝術療癒身心。

胡翡翠1988年參加中華民國小姐選美，接著又代表中華民國參加國際環球小姐大賽，但中姐選完後各種流言不斷，除了被嘲諷醜又胖，還被踢爆內定、與「乾爹」傳過從甚密，也有傳言是被老闆重砸上千萬元才讓她選上，令當時大學剛畢業的胡翡翠承受不住眾多霸凌聲浪，壓力大到暴瘦好幾公斤，即便過了32年，現在她回想起來，坦言「從選美過程中，就一直壓抑了很大的痛苦，無人能體會」。

胡翡翠選美奪冠卻惹出爭議。（圖／中時資料照）

胡翡翠選美成名後，並沒有順水推舟進入演藝圈，她1995年進軍服裝時尚業，代言荷蘭知名休閒服，近年成立「中華體資美儀發展協會」擔任理事長，也在心靈導師的引導下接觸繪畫，去年還出席「情深藝長—第5屆海峽兩岸影視名家書畫展」，醉心於時裝、美學和藝術。

胡翡翠近幾年的模樣曝光，身材依舊纖細。（圖／中時資料照）

感情方面，55歲的胡翡翠至今單身，她坦言感情空窗5年多，與前男友分手是因個性不合，她沒抱定獨身主義，「我從來不是不婚族，只是隨緣而已，而且我很低調又宅。」至於另一半的條件，她笑說：「一定要比我高，我才173而已。」

(中時新聞網)