15歲美國少女克勞蒂亞（Claudia Conway）在推特控訴作為白宮顧問的母親凱莉安．康威（Kellyanne Conway）替川普工作「毀了她一生」，不久後凱莉安就閃電辭職。事實上，克勞蒂亞在網路上相當有影響力，曾經多次痛罵川普是「白癡」，敢言風格吸引一大票粉絲，她甚至在推特宣布要從家庭中「獨立」，指名另一位女議員領養她。

克勞蒂亞和母親凱莉安．康威的政治立場相左。

克勞蒂亞的TikTok影片。

川普長期的親密盟友凱莉安．康威23日宣布將請辭白宮顧問一職，消息公布前不久，她的女兒克勞蒂亞才在推特上控訴母親自2016年替川普工作以來，就「摧毀了她一生」，痛批母親太「自私」，一切只為了名和利。

目前，克勞蒂亞的名字在推特上已成為熱搜詞，不少網友心疼克勞蒂亞花了許多心力，才讓父母雙雙辭掉現職。

Claudia Conway posted so hard both her parents quit their jobs. Respect. pic.twitter.com/NteGRDwyfM — Azula’s iconic Machiavellian facial expression (@ldrinkh20) August 24, 2020

事實上，年僅15歲的克勞蒂亞不只外型亮眼、打扮時髦，在網路上也相當有影響力和戰鬥力，她的推特帳號有將近40萬人追蹤，在TikTok短影音平台上也有65萬名粉絲，

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，克勞蒂亞是民主黨總統候選人拜登的支持者，她多次在推特痛罵川普是「白癡」，8月初，川普發布推文呼籲學校開學時，克勞蒂亞也轉推，並且痛罵川普「你這該死的白癡」。上周，她又回應川普另一則推文，稱選民受不了他這個「有種族主義、恐同症、只愛打高爾夫球的白痴總統」。

you’re a fucking idiot ❤️ https://t.co/OmJj81DOok — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 3, 2020

報導指出，克勞蒂亞在TikTok上爆紅，起因於一系列挖苦川普的短影片，她公開呼籲粉絲不要投票給川普，並且在推特上和酷愛發推文的川普「保持距離」。

除了川普，對於父母親的保守派政治立場，克勞蒂亞也毫無保留地批評，針對父親喬治．康威（George Conway），她曾說除了對川普的看法外，在政治上她和父親沒有任何共通點。

對於母親即將在共和黨全國代表大會上發表演說推薦川普連任，克勞蒂亞23日發布連串推文，不僅稱母親的工作毀了她，還正式宣布將爭取「解放」（emancipation），克勞蒂亞甚至在7月就公開呼籲民主黨眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）領養她。「解放」是美國未滿18歲青少年從家庭中尋求「獨立」的合法程序，又可稱為未成年孩童和法定父母「離婚」（divorce），一旦獨立，未成年青少年將不用受到監護人監護及控制，但同時他們也必須放棄要求父母經濟資助的權利。

i’m officially pushing for emancipation. buckle up because this is probably going to be public one way or another, unfortunately. welcome to my life — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 23, 2020

當天不久後，克勞蒂亞又發布另一則推文，稱大家誤解她要獨立的原因，並非因為母親的工作，而是「童年時期長年經歷的創傷和受虐」。

y’all love to twist everything 😭😭 i’m not getting emancipated because of my mom’s job.. it is because of years of childhood trauma and abuse — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 23, 2020

在 Instagram 查看這則貼文 CLAUDIA CONWAY（@claudiamconway）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 21 日 下午 3:30 張貼

(中時新聞網)