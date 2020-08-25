拿過3屆奧運短跑金牌的知名田徑選手博爾特(Usain St Leo Bolt)，在自己的 34 歲生日宴會期間，滙集了眾多賓客慶祝，可能就因為賓客來自四面八方，結果幾天後 ,博爾特被檢測出新冠病毒呈陽性。同樣參與生日趴的曼聯隊球星拉希姆·史特林(Raheem Sterling )也被感染。

每日郵報報導，據牙買加媒體報導，有著「牙買加閃電」之稱的博爾特，已被查出新冠病毒呈陽性，目前正在自我隔離中。

8月21日，博爾特參加了一場為他舉行的生日聚會，許多運動明星都參加了這個聚會，包括曼聯球星史特林 ，德甲聯賽勒沃庫森隊的萊恩·貝利(Leon Bailey)等人都參加了生日趴，結果多數人也都感染新冠病毒。

生日趴的影片顯示,博爾特和客人一起歡笑跳舞，甚至拿著麥克風唱歌，賓客也沒有顧及到防疫，病毒也就從中流傳。

目前還不清楚博爾特的病情如何，當地媒體僅說，他會做好自我隔離的。

加勒比海島國牙買加，國土雖小卻是個運動大國，運動明星輩出，其中博爾特的成就尤為驚人，從2008年北京奧運開始制霸了徑賽場，其中在2009年世界田徑錦標賽，分別以9.58秒與19.19秒的成績突破個人100公尺及200公尺項目紀錄，並且直到 2017年才退役。

牙買加共記錄了1413例冠狀病毒病例，和16例死亡病例。

(中時新聞網)