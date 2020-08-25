保齡球甜心名為紀沛淇，是目前國內花式保齡球的女選手，善長變化多端的飛碟球技，也曾與健身達人蓋伊共同以保齡球進行趣味活動。(滾滾諸公授權提供)

紀沛淇是1位新生代顏值技術兼具的保齡球美少女。(滾滾諸公授權提供)

Youtube上近日出現1位保齡球甜心施展超殺花式飛碟球技的影片。據了解，這位保齡球甜心名為紀沛淇，是目前國內花式保齡球的女選手，善長變化多端的飛碟球技，球路彎曲得令人匪夷所思。從影片中可以看出這位保齡球甜心，與亂拳老師相比球技當中，保齡球甜心的擊球路線可說是相當的不科學。

從影片可以得知，這名外型甜美保齡球少女紀沛淇，主走運動風格，出場鏡頭也都是幾乎完全素顏，同時也是位熱愛運動的女孩。保齡球甜心與她所稱呼的亂拳老師球技較勁當中，她所施展的擊球路線拐彎莫測，簡止可以像隻花蝴蝶的不規則飛行般方式，而她在影片中的說話方式，也是相當大方直接又自然，她也曾經與健身達人蓋伊共同以保齡球來進行趣味活動，同時在影片當中，她也慷慨的告訴網民，關於很多保齡球的知識，是1位新生代顏值技術兼具的保齡球美少女。

PTT的網友也表示，「紀妹有顏值啊」、「雖然個子嬌小，不過身材比例肌耐力協調，真挺正的啊」、「紀妹像二階堂富美」；臉書網友也針對影片發問，「想知道正妹手指上貼的是什麼」、「大推保齡球運動」、「想看裙擺搖搖的滾滾版，有紀妹就是棒！」。

正妹花式保齡球超殺飛碟技術球不科學啊！《VS MEDIA》(滾滾諸公授權提供)

(中時新聞網)