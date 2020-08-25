中共解放軍東部戰區（前身為南京軍區）官方微博8月13日宣布，近日在台灣海峽及南北兩端連續實施實戰化演練。不過根據法國媒體揭露演習位置，離台灣還一大段距離。

中共解放軍東部戰區（前身為南京軍區）官方微博8月13日宣布，近日在台灣海峽及南北兩端連續實施實戰化演練。該戰區發言人指出，「個別大國」在涉台問題上「消極動作不斷」，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平穩定。

根據中共解放軍東部戰區13日的微博公眾號，東部戰區發言人、解放軍空軍大校張春暉表示，近日，大陸解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

針對共軍在台灣海峽南北端舉行軍演，我國防部13日表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處，「目前狀況正常，請國人放心」。

而根據《自由時報》引述法國媒體《East Pendulum》23日推特的圖片顯示，大陸在台海南北演習，離台灣還一大段距離。

(中時新聞網)