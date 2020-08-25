共和黨正式提名川普為2020年共和黨總統候選人 00:322020/08/25 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 即時新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國共和黨全國代表大會於美國東部時間24日下午，即代表大會召開首日，正式提名現任總統川普為2020年共和黨總統候選人。 (中時 ) #共和黨 #川普 #2020年 #總統候選人 #提名 也許您會感興趣 國際熱門新聞 川普為何要追殺TikTok？背後推手原來是他 - 國際 法官大姊受夠了 私下狂轟川普：不讀書又鬼話連篇 人生僅5大成就 - 國際 川普最兇悍女顧問被逼閃辭 辣妹女兒超強戰鬥力起底 - 國際 幫川普工作毀了女兒一生 白宮最凶悍女顧問閃電請辭 - 國際 天菜男模開出驚為天人條件 無人小島生活30天就有117萬獎金？ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。