屏東牡丹鄉原住民長者接受完10周「水中有氧芭蕾訓練」後，24日在小墾丁渡假村戶外游泳池舉辦畢業典禮。（潘建志攝）

屏東牡丹鄉原住民長者接受完10周「水中有氧芭蕾訓練」後，24日在小墾丁渡假村戶外游泳池舉辦畢業典禮。（潘建志攝）

千歲團跳水上芭蕾！38名60歲以上的偏鄉原住民長者，在接受完10周「水中有氧芭蕾訓練」後，24日在屏東小墾丁渡假村戶外游泳池舉辦畢業典禮。長者們在水中跳著舞姿誇張、動作極大的水上芭蕾，現場笑聲不斷，度過個清涼且開心的夏日午后。

第2屆「千歲團水上芭蕾」由牡丹鄉衛生所主辦，邀請原住民長者參加，全程用排灣族語授課，希望協助部落長者健康。很多長者從未在游泳池游泳過，剛開始穿泳衣有些彆扭，但很快就習慣了，在水中開心地跟著老師舞動，非常熱鬧。

提供場地的小墾丁渡假村總經理張福生說，因同仁多是在地人，這些長者就像是同仁們的長者一樣，因為牡丹鄉與滿州鄉內唯一有游泳池的就是小墾丁，因此配合此活動提供場地，希望長者們都能開開心心地運動，身體與心態都不會老化。

屏科大教授葉秝均說，一般運動對膝蓋或腰部不好的長者，反而容易造成運動傷害；水的浮力可減少膝蓋負擔，水中的阻力又可訓練肌力，水上運動對長者來說是很好的運動。

(中時 )