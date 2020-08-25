大陸海關數據顯示，7月鋁進口量的年增率成長近6倍，創下紀錄次高水準，同時因罕見的價格現象使得這個全球最大的鋁出口國，從2009年來首次轉為淨進口國。觀察不斷走強的大陸鋁價和疲弱的倫敦金屬交易所（LME）期鋁價格之間形成了較大差距。

大陸鋁價自今年早些時候新冠肺炎疫情爆發以來需求迅速恢復，而倫敦金屬交易所的國際鋁價較低，在這種情況下，中國鋁價出現較大差距，讓進口量大增。據新浪財經報導，大陸和國際市場的鋁價差，也就是套利窗口，意味以往對進口鋁幾乎沒有需求的大陸消費者，能夠以更為低廉的價格從海外採購。

此外，大陸海關總署也指出，上月進入大陸的未鍛軋鋁和鋁製品達到39萬1297噸，也是2009年4月以來的最高單月總量，當時大陸進口了近44萬噸。這比2019年7月增長570％，比今年6月的28萬8783噸增長35.5％。

這顯示大陸作為迄今為止全球最大的鋁生產國，上月自2009年9月以來首次成為未鍛軋鋁及鋁製品的淨進口國。

(旺報 )