今年上半年，大陸農產機械相關銷售量大幅回暖，以拖拉機為例，依照中證資訊引述中國農業機械工業協會數據顯示，上半年規模以上企業銷售大中型拖拉機13.52萬台、年增17.79％。疫情過後，大陸官方更是大力抓糧食生產，特別是南方水田區要求種雙季稻，農機作業面積、作業收益增加拉動農機需求。

據央視財經引述銷售商指出，到目前為止，今年的銷售額相比去年同期增長20％，倉庫的貨基本已賣空。業內人士表示，經歷2004年到2014年農機購置補貼帶來的輝煌10年後，從2015年開始，農機市場持續下滑3年，但如今農機市場正在企穩回升。

而在相關個股企業方面，例如一拖股份就是大陸國內的拖拉機龍頭，在大中拖拉機市場佔有率保持行業第一，主要產品為履帶式拖拉機、大、中、小型輪式拖拉機、農用柴油機等。

另外也看到像星光農機也是大陸聯合收割機企業，主要產品為聯合收割機、大中型拖拉機、履帶式旋耕機、打捆機、烘乾機、採棉機及跑道養魚設施等。

(旺報 )