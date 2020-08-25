史上首部3D情色片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》。(本報系資料照)

娛樂8點半》首位憑著演出三級片《八仙飯店之人肉叉燒包》拿下香港金像獎影帝的實力派演員黃秋生，曾說過有的女星是自願拍三級片，但有些人卻是到了片場才知道拍的是三級片。而大陸女星藍燕(現改名為藍心妍)卻泣訴是遭人拋棄才拍三級片，還大爆某名導不為人知的性事，轟動一時。

外型神似張柏芝又擁有肉彈身材的藍燕，最初是在俄羅斯演藝圈發展，而且發展的還不差，曾在華納兄弟影業發行的俄片《蝴蝶之吻》擔綱女主角，該片不僅是當年的俄羅斯本土電影票房冠軍，還讓她入圍俄羅斯電影節年度新人，令藍燕一夕晉升為俄羅斯影壇最有名的華裔女星。

精通中、英、俄等多國語言的藍燕，後來被英皇集團老闆楊受成相中，回到香港發展，2011年更跨足商界，成立了傳媒公司，並親自演出自己公司投資的史上首部3D情色電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，讓她以性感女神之姿爆紅。

藍燕在大陸演藝圈發展順遂，並改名為藍心妍。(取自藍心妍IG)

只是藍燕某次在接受香港媒體專訪，卻意外洩漏了當初為何會演出三級片的原因，竟是與一位外型斯文、曾與多位女星傳緋聞的某位知名導演有關。她自稱在同學聚會認識了這位導演，兩人第2次見面便正式約會，第4次約會就發生關係，而自己當時19歲。

藍燕還大爆兩人性愛細節，透露對方不僅「那話兒」很大，姿勢多又狂野，時間長、技巧好，當晚要了她整整3次。只是在那晚過後，對方再也沒找過她，後來在派對巧遇，發現對方用著同樣招數去搭訕其他女生，藍燕才知道自己已被狠狠玩弄拋棄，更因為這段不堪回首的戀情，讓她性情大變，下海拍攝三級片。

藍燕當年大膽向媒體披露與名導間的露骨性事，讓她瞬間成為全港熱議人物，但也引來了名導不滿，火大澄清從來沒有與藍燕交往過，不排除採取法律行動自清。而藍燕則是聲淚俱下地發誓自己沒有說謊，與對方曾是愛情，但現在是友情，雙方各說各話。

藍燕在演出《3D肉蒲團之極樂寶鑑》爆紅後，更前往大陸演藝圈發展，2017年受訪時還透露自己身價已破千萬港幣，在大陸發展不錯，一年至少4部戲，片酬高達7位數。而她也不後悔拍攝三級片，「完全是一個轉捩點，讓我人生都改變！」

(中時新聞網)