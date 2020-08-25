台南市府推出「新化‧大目降」台南經典小鎮攝影比賽，最高3萬元獎金，收件期間自10月1日起至10月15日止。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府推出「新化‧大目降」台南經典小鎮攝影比賽，最高3萬元獎金，收件期間自10月1日起至10月15日止。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府推出「新化‧大目降」台南經典小鎮攝影比賽，最高3萬元獎金，收件期間自10月1日起至10月15日止。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府推出「新化‧大目降」台南經典小鎮攝影比賽，最高3萬元獎金，收件期間自10月1日起至10月15日止。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南後花園「新化區」入選交通部觀光局2020經典小鎮，市府推出「新化‧大目降」台南經典小鎮攝影比賽，總獎金10萬元，最高3萬元獎金，市長黃偉哲邀請大家來趟小鎮之旅，用鏡頭捕捉新化之美，收件期間自10月1日起至10月15日止。

市府觀旅局長郭貞慧表示，新化區原為西拉雅平埔族聚落，舊稱「大目降」，為以前山區農人進城交易買賣據點，是個兼具文化、美食、自然生態、體驗及知識的活潑小鎮，民眾行駛國道三號直達新化交流道即可抵達，相當方便。

新化境內有全台第一座水庫虎頭埤水庫、魏德聖導演指定拍片處的新化林場、大目降文化園區、大坑休閒農場、木架山大草原、綠谷西拉雅等著名觀光景點，郭貞慧推薦遊客沿著南168線旅遊，老街、美食、水庫、林場、農場到二寮日出一個都別錯過。

為推廣新化經典小鎮旅遊，市府推出「新化‧大目降」台南經典小鎮攝影比賽，總獎金10萬元，全部獎項名額高達33名，收件期間自10月1日起至10月15日止，得獎作品用於推廣用途或展覽。

參賽作品請寄送至中華南群攝影學會（臺南市中西區民生路二段198號），信封註明「新化‧大目降」台南經典小鎮設影比賽。詳情可上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

(中時 )