美國共和黨全國代表大會（RNA）今天重磅登場，正式提名現任總統川普與現任副總統彭斯競選連任，對決上週獲得民主黨提名的拜登與賀錦麗。共和黨全代會新聞稿指出，6月中旬決議，無異議支持川普與其政府，也決議沿用2016年黨綱，重申台灣關係法與六項保證。

共和黨全代會首日，根據中央社，全美各地的黨代表壓倒性地支持川普再度出馬競選，使川普迅即跨過獲得共和黨提名所需的最低門檻1276票。川普也親自現身北卡羅來納州夏洛特舉行的全代會現場並發表講話。不過受到疫情影響，共和黨全代會規模大幅縮小。

共和黨在2016年黨綱「國家安全與防衛」章節中特別有關台灣部分指出，台美雙方共享民主、人權、自由市場經濟及法治等理念，基於「台灣關係法」，雙方關係持續推動，並信守1982年雷根總統對台提出的六項保證，反對兩岸任何一方採取片面舉措改變現狀。這是共和黨黨綱首度列入對台「六項保證」。

黨綱寫到，任何關於台灣未來的議題，須以和平、對話且獲台灣民眾同意的方式解決；中國大陸如違反上述原則，美國將依據台灣關係法，協助台灣自我防衛。黨綱也讚揚台灣政府致力持續推動建設性的兩岸關係，並呼籲陸方相應展現善意。

黨綱還指出，台灣是美國的忠實友人，美方堅定支持台灣取得各項自由貿易協定的地位，適時出售防禦性武器，包括：建造柴電潛艦科技、全面參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及其他多邊組織。

川普陣營在全代會政治大拜拜前夕，發表第二任期的施政綱要。根據中國時報，這份名為《為你而戰》的施政綱要，列出在教育、美國優先外交政策、抽乾（官僚主義）沼澤、工作機會、根除疫情、醫療照護、打擊非法移民暨保護美國勞工、捍衛警察、創新未來，以及終止對大陸的依賴等10大領域的施政重點。

此外，也誓言「終止對大陸的依賴」，政策方針包括：從大陸撤回百萬個工作機會、提供稅賦減免給自陸撤回工作機會的美國企業；不允許把工作外包給大陸的美國業者，拿到聯邦政府合約；並重申，要大陸為散播新冠病毒負完全責任。

綱領其他重點還包括：未來10個月創造1千萬個工作機會、打造百萬個小型公司、年底前開發出新冠疫苗、維持並擴大美國無敵的軍事力量、通過國會議員任期限制、降低處方藥品價格等。

共和黨指出，要讓美國人民相信，川普絕對值得再執政4年，還找來川普電視實境秀《誰是接班人》製作團隊，要把共和黨選票催出來。不過，在川普期待藉全代會力挽狂瀾之際，傳出他的長期盟友、白宮顧問康威女士突然宣布辭職，對川普陣營堪稱重傷。康威的夫婿、保守派律師喬治一度被看好進入川普政府法務團隊，但他與川普漸行漸遠，甚至從「川粉」轉為「川黑」。

(中時新聞網)