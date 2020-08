印尼發生一起12歲女孩因為慢性糖尿病引發器官衰竭,被醫院診斷死亡後卻又短暫死而復生的事件!

根據《Kompass TV》的報導,這起事件發生在印尼的東爪哇,12歲的女童瓦爾達(Siti Masfufah Wardah)因為慢性糖尿病引發器官衰竭,18日下午6點在醫院被宣布死亡,家人大約在7點時後將她的遺體接回家,沒想到當家人在把遺體接送回家,為了下葬而清洗的時候,她突然睜開雙眼,心臟也恢復跳動;醫生在接獲消息之後,立即前往她家進行輸送氧氣的動作,但是她仍在1個小時之後死亡。

根據的家人表示,當大家將瓦爾達的遺體放到浴缸清洗時,家屬卻突然發現,她不僅睜開了雙眼,身體也逐漸有了溫度,心臟也開始跳動,驚訝的家人趕緊通知醫生前來急救,醫生先是替她提供氧氣,並檢測血壓為60,但心跳卻微弱的幾乎檢測不到,女童最後還是因為身體虛弱而離世。

醫生則表示,瓦爾達從入院治療的那天起,就陷入昏迷且呼吸急促,情況相當危急,雖然過程中一度恢復血壓,但最後仍回天乏術,才宣告不治。根據《皇家醫學會雜誌(Journal of the Royal Society of Medicine)》在2007年所發表的報告,約有82%的病例死亡10分鐘內,會出現自發性循環的情況。

其實世界各地也發生過不少死而復生的例子,根據《英國廣播公司》(BBC)的報導,一名叫做奧德麗斯庫曼(Audrey Schoeman)的英國女子,在心臟停止跳動6個小時後生還,34歲的她生活在西班牙,她原先和丈夫在西班牙著名的比利牛斯山脈(The SpanishPyrenees)旅行時遭遇暴風雪,奧德麗出現了嚴重的失溫症(Severe Hypothermia)。

當時奧德麗已經摸不到脈搏,也感受不到呼吸及心跳,當她抵達醫院時已經失去生命跡象,但醫生卻表示,失溫症保護了她的大腦及身體,讓醫生有機會抽換掉她的血液,並往血液充入氧氣,再重新將血液注入體內,直到體溫恢復以後,再用除顫器讓她的心跳恢復跳動,成功救活奧德麗。

