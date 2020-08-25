印尼發生一起12歲女孩因為慢性糖尿病引發器官衰竭，被醫院診斷死亡後卻又短暫死而復生的事件！

根據《Kompass TV》的報導，這起事件發生在印尼的東爪哇，12歲的女童瓦爾達（Siti Masfufah Wardah）因為慢性糖尿病引發器官衰竭，18日下午6點在醫院被宣布死亡，家人大約在7點時後將她的遺體接回家，沒想到當家人在把遺體接送回家，為了下葬而清洗的時候，她突然睜開雙眼，心臟也恢復跳動；醫生在接獲消息之後，立即前往她家進行輸送氧氣的動作，但是她仍在1個小時之後死亡。

根據的家人表示，當大家將瓦爾達的遺體放到浴缸清洗時，家屬卻突然發現，她不僅睜開了雙眼，身體也逐漸有了溫度，心臟也開始跳動，驚訝的家人趕緊通知醫生前來急救，醫生先是替她提供氧氣，並檢測血壓為60，但心跳卻微弱的幾乎檢測不到，女童最後還是因為身體虛弱而離世。

醫生則表示，瓦爾達從入院治療的那天起，就陷入昏迷且呼吸急促，情況相當危急，雖然過程中一度恢復血壓，但最後仍回天乏術，才宣告不治。根據《皇家醫學會雜誌（Journal of the Royal Society of Medicine）》在2007年所發表的報告，約有82%的病例死亡10分鐘內，會出現自發性循環的情況。

其實世界各地也發生過不少死而復生的例子，根據《英國廣播公司》（BBC）的報導，一名叫做奧德麗斯庫曼（Audrey Schoeman）的英國女子，在心臟停止跳動6個小時後生還，34歲的她生活在西班牙，她原先和丈夫在西班牙著名的比利牛斯山脈（The SpanishPyrenees）旅行時遭遇暴風雪，奧德麗出現了嚴重的失溫症（Severe Hypothermia）。

當時奧德麗已經摸不到脈搏，也感受不到呼吸及心跳，當她抵達醫院時已經失去生命跡象，但醫生卻表示，失溫症保護了她的大腦及身體，讓醫生有機會抽換掉她的血液，並往血液充入氧氣，再重新將血液注入體內，直到體溫恢復以後，再用除顫器讓她的心跳恢復跳動，成功救活奧德麗。

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(中時新聞網)