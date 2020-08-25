氣象局大雨特報(氣象局)

今年第8號颱風、中颱「巴威」持續增強北上，預估將以強颱之姿登陸大陸遼寧，成為1949年以來罕見登陸的最強颱風。「巴威」遠離台灣，台灣轉為西南風環境，受此影響，中南部有陣雨。氣象局今天(25日)對高雄市、屏東縣發布大雨特報，提醒留意局部大雨，午後山區局部雷陣雨。「巴威」前腳才走，氣象專家吳德榮指出，根據最新歐美模式模擬，周五(28日)菲律賓東方海面巳有熱帶擾動發展中。氣象局指出，目前菲律賓東方海面有些雲簇擾動，模式模擬有機會慢慢增強，但走向變數還比較大，後期路徑分歧度仍大，還要再觀察2、3天。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周末菲律賓東方海面不排除又有颱風形成可能，下周天氣有不確定性。

溫度方面，西南風影響加上日照加熱，今天預計除中南部因雲量多加上下雨，高溫約31至33度以外，其他地區高溫約在33至35度，特別是在臺中以北、東半部地區及金門有局部36度以上高溫機率，尤其臺北盆地內更有局部38度以上高溫機率，整體感受偏熱，出門仍要做好防曬並多補充水份。

氣象局預計，26至28日（周三至五）西南風增強且水氣增，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部大雨發生機會；28日西南風仍強但水氣稍微減少，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，北部地區則有局部短暫陣雨或雷雨，並仍有局部大雨發生機率，其他地區仍為多雲，午後並有局部短暫雷陣雨的天氣。

吳德榮說，今起至周五，台灣受巴威引進的西南風，也就是颱風尾影響，西南風所挾帶的水氣，尤其周三起有愈來愈濕、雨量加劇的趨勢。彭啟明指出，西南風影響，今天清晨沿岸容易有對流發展，彰化以南的沿海及平地下雨機會較高，南高屏感受明顯，可能有瞬間大雨出現；午後中南部、東半部山區也有熱對流發展帶來雷陣雨；至於北部受西南風沉降作用影響相對穩定，大致多雲到晴。週三後西南風強度增強，中南部沿海到平地將有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的可能，白天山區熱對流旺盛，容易發生短時強降雨，北部、東半部影響比較小。

(中時新聞網)